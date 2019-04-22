احدث الأخبار

مؤتمر القطاع المالي ينطلق الأربعاء المقبل بمشاركة دولية واسعة
أبرز المواد
 العلماء في باكستان يطالبون بتفكيك شبكات ومعسكرات الإرهاب في إيران
أبرز المواد
 وزير العمل في حفل تدشين منصة “قوى”: شراكات استراتيجية لتوطين 561 ألف وظيفة بالقطاع الخاص
أبرز المواد
 الاتحاد يتصدر المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا
أبرز المواد
 رئيس هيئة الرياضة: البرامج الشبابية والرياضية من ركائز رؤية المملكة 2030
أبرز المواد
 وزير الحرس الوطني يرعى فعاليات مؤتمر سلامة المرضى السنوي التاسع
أبرز المواد
 تنفيذ ورشة المختبرات الطبية 2030 بالشراكة بين جامعة المجمعة ومستشفى الملك خالد
منطقة الرياض
 أمير الشرقية يوجه بإعادة هيكلة مجلس شباب المنطقة.. ونائبه يبارك الانطلاقة بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستشارية مع مجموعة سابر الدولية
المنطقة الشرقية
 تعرف على “يوم الأرض” الذي يحتفل به العالم اليوم
أبرز المواد
 اللواء المنتشري يكرم المتقاعدين ويقلد عددا الافراد رتبهم الجديد بالباحة
منطقة الباحة
 وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن إيران تستخدم عائدات النفط لتمويل الإرهاب
أبرز المواد
 رئيس هيئة الرياضة يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
أبرز المواد
مؤتمر القطاع المالي ينطلق الأربعاء المقبل بمشاركة دولية واسعة

مؤتمر القطاع المالي ينطلق الأربعاء المقبل بمشاركة دولية واسعة

أبرز المواد
العلماء في باكستان يطالبون بتفكيك شبكات ومعسكرات الإرهاب في إيران

العلماء في باكستان يطالبون بتفكيك شبكات ومعسكرات الإرهاب في إيران

أبرز المواد
وزير العمل في حفل تدشين منصة “قوى”: شراكات استراتيجية لتوطين 561 ألف وظيفة بالقطاع الخاص

وزير العمل في حفل تدشين منصة “قوى”: شراكات استراتيجية لتوطين 561 ألف وظيفة بالقطاع الخاص

أبرز المواد
الاتحاد يتصدر المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا

الاتحاد يتصدر المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا

أبرز المواد

تنفيذ ورشة المختبرات الطبية 2030 بالشراكة بين جامعة المجمعة ومستشفى الملك خالد

تنفيذ ورشة المختبرات الطبية 2030 بالشراكة بين جامعة المجمعة ومستشفى الملك خالد
http://almnatiq.net/?p=720455
المناطق - فلاج الشعيفاني

افتتح مدير مستشفى الملك خالد بالمجمعة د.خالد بن عبدالله القحطاني ورشة المختبرات الطبية ضمن رؤية 2030 بقاعة المستشفى بحضور وكيل خدمة المجتمع للبرامج الدكتور عادل التركي ووكيل الجودة والتطور بكلية العلوم الطبية الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الكثيري؛ والمشرف علي وحدة التعليم والتدريب الطبي بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة المجمعة د.رائد بن سليم البرادعي 
وبحضور المحاضرين والقائمين على ورشة التدريب وجمع كبير من المشاركين من طلاب وطالبات الجامعة؛ ورحب مدير المستشفى بقادة الملتقى والمشاركين، منوها بأهمية اقامة مثل هذه المؤتمرات الداعمة لرؤية الوطن 2030 والتي تسهم في رفع معايير الجودة والاطلاع على جديد المعرفة والتدريب ومشيدا بالتعاون بين جامعة المجمعة ومستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة
متمنيا للحضور  كل التوفيق والسداد
بعدها  ألقى الدكتور رائد بن سليم البرادعي المشرف علي وحدة التعليم والتدريب الطبي والمسؤول عن اقامة المؤتمر الطبية في مجال خدمة المجتمع قائلا ؛انطلاقاً من رسالة جامعة المجمعة بتوجيهات من معالي مدير جامعة المجمعة الأستاذ الدكتور خالد بن سعد المقرن وبإشراف من وكيل الجامعة الدكتور مسلم الدوسري لتعزيز التعاون المشترك والمتمثلة بعقد الشراكات مع جميع قطاعات الدولة حسب رؤية المملكة ٢٠٣٠جائة ورشة العمل نتاجا للتعاون المثمر من خلال عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة المجمعة والمتمثلة بوحدة التدريب والتعليم الطبي وبين وزارة الصحة من خلال مستشفي الملك خالد بمدينة المجمعة (قسم المختبرات الطبية) وبمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بقسم المختبرات الطبية بكلية العلوم الطبية التطيقية والكليات الطبية بجامعة المجمعة لتثمر عن ورشة عمل بإسم المختبرات الطبية ضمن رؤية الوطن 2030والمعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 16ساعة تعليم طبي مستمر لمدة يومين.

روابط ذات صلة

«تكامل» يؤهل 13 مدرباً ومدربة في مجال الإرشاد السياحي

«تكامل» يؤهل 13 مدرباً ومدربة في مجال الإرشاد السياحي
“الزكاة والدخل” : 30 أبريل آخر موعد لتقديم الإقرارات الزكوية وإقرارات ضريبة الدخل

“الزكاة والدخل” : 30 أبريل آخر موعد لتقديم الإقرارات الزكوية وإقرارات ضريبة الدخل
تقرير دولي يسلط الضوء على كوارث الألغام الحوثية.. 140 شخصا لقوا حتفهم.. ومسؤول يمني: الأكثر منذ الحرب العالمية الثانية

تقرير دولي يسلط الضوء على كوارث الألغام الحوثية.. 140 شخصا لقوا حتفهم.. ومسؤول يمني: الأكثر منذ الحرب العالمية الثانية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*