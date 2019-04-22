تنفيذ ورشة المختبرات الطبية 2030 بالشراكة بين جامعة المجمعة ومستشفى الملك خالد

المناطق - فلاج الشعيفاني

افتتح مدير مستشفى الملك خالد بالمجمعة د.خالد بن عبدالله القحطاني ورشة المختبرات الطبية ضمن رؤية 2030 بقاعة المستشفى بحضور وكيل خدمة المجتمع للبرامج الدكتور عادل التركي ووكيل الجودة والتطور بكلية العلوم الطبية الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الكثيري؛ والمشرف علي وحدة التعليم والتدريب الطبي بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة المجمعة د.رائد بن سليم البرادعي

وبحضور المحاضرين والقائمين على ورشة التدريب وجمع كبير من المشاركين من طلاب وطالبات الجامعة؛ ورحب مدير المستشفى بقادة الملتقى والمشاركين، منوها بأهمية اقامة مثل هذه المؤتمرات الداعمة لرؤية الوطن 2030 والتي تسهم في رفع معايير الجودة والاطلاع على جديد المعرفة والتدريب ومشيدا بالتعاون بين جامعة المجمعة ومستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة

متمنيا للحضور كل التوفيق والسداد

بعدها ألقى الدكتور رائد بن سليم البرادعي المشرف علي وحدة التعليم والتدريب الطبي والمسؤول عن اقامة المؤتمر الطبية في مجال خدمة المجتمع قائلا ؛انطلاقاً من رسالة جامعة المجمعة بتوجيهات من معالي مدير جامعة المجمعة الأستاذ الدكتور خالد بن سعد المقرن وبإشراف من وكيل الجامعة الدكتور مسلم الدوسري لتعزيز التعاون المشترك والمتمثلة بعقد الشراكات مع جميع قطاعات الدولة حسب رؤية المملكة ٢٠٣٠جائة ورشة العمل نتاجا للتعاون المثمر من خلال عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة المجمعة والمتمثلة بوحدة التدريب والتعليم الطبي وبين وزارة الصحة من خلال مستشفي الملك خالد بمدينة المجمعة (قسم المختبرات الطبية) وبمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بقسم المختبرات الطبية بكلية العلوم الطبية التطيقية والكليات الطبية بجامعة المجمعة لتثمر عن ورشة عمل بإسم المختبرات الطبية ضمن رؤية الوطن 2030والمعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 16ساعة تعليم طبي مستمر لمدة يومين.

