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رئيس هيئة الرياضة: البرامج الشبابية والرياضية من ركائز رؤية المملكة 2030

رئيس هيئة الرياضة: البرامج الشبابية والرياضية من ركائز رؤية المملكة 2030
http://almnatiq.net/?p=720467
المناطق - واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية أن البرامج الشبابية والرياضية ودعم قضايا الشباب ومواجهة الفكر المتطرف من أهم ركائز رؤية المملكة 2030.
وقال سموه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، عقب ترؤسه وفد المملكة العربية السعودية في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته الثالثة والستين التي عقدت في وقت سابق اليوم بالقاهرة، “إن الهيئة العامة للرياضة تسعى وتجتهد في دعم البرامج الشبابية والرياضية، ونتطلع إلى أن تصب في مصلحة المملكة والعالمين العربي والإسلامي”.
وحول ما ركز عليه وفد المملكة خلال اجتماعات المكتب التنفيذي اليوم قال سموه: إن التركيز انصب على البرامج الشبابية التي تقام والبرامج الرياضية وكيفية تطويرها لتواكب العصر ومتطلبات الشباب في الوطن العربي.
وبشأن مقترحات الهيئة التي تم تقديمها إلى اللجنة المعاونة أمس وإلى أين وصلت، أوضح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أن مقترحات جميع الدول بما فيها المملكة تعرض على المكتب التنفيذي ويتم تقديم توصية بها والموافقة عليها لكي يتم تطبيقها السنة القادمة.

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