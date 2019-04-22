الاتحاد يتصدر المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا

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تصدر فريق الاتحاد السعودي فرق المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بتعادله مع مضيفه لوكوموتيف الأوزبكي ( 1-1 ) في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب لوكوموتيف في العاصمة طشقند ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثانية للمسابقة.

وتقدم الاتحاد في الدقيقة ( 12 ) عبر البرازيلي رومارينيو دا سيلفا، قبل أن يعادل المضيف عن طريق تيمور خوجا عبد الخالقوف في الدقيقة (36), فيما أكمل الفريق الأوزبكي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه إسلوم تختاخودجايف في الدقيقة 75 ببطاقة حمراء مباشرة , ليرفع الاتحاد رصيده الى سبع نقاط في صدارة المجموعة, وتجمد رصيد لوكوموتيف عند 4 نقاط .

