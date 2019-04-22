العلماء في باكستان يطالبون بتفكيك شبكات ومعسكرات الإرهاب في إيران

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استنكر العلماء في باكستان المحاولات الإيرانية لتصدير الإرهاب إلى باكستان، مطالبين بضرورة تفكيك شبكات ومعسكرات التنظيمات الإرهابية الموجودة في إيران، والتي تهدد أمن واستقرار الدول المجاورة.

وأوضح رئيس جمعية أهل الحديث المركزية عضو مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور ساجد مير في تصريح صحفي اليوم أن تورط منظمة إرهابية تتخذ من إيران مقرًا لها وراء الهجوم الذي أودى بحياة 14 جنديًا باكستانيًا في إقليم بلوشستان الباكستاني، ويعتبر تطورًا مؤسفًا للغاية، ويشير إلى الدور السلبي الذي تؤديه إيران ضد الدول الإسلامية.

وأضاف أن الأدلة تشير إلى تورط إيران في موجة الإرهاب الحالية بإقليم بلوشستان الباكستاني، مؤكدًا أن العلماء والقوى الدينية في باكستان متحدة ضد أي محاولة لإثارة الخلافات الطائفية في باكستان.

وقال إنه يجب على إيران تغيير منهجها والكف عن سياسة التدخل في شؤون الدول الأخرى، مؤكدًا أن الشعب الباكستاني لن يقبل التدخلات الإيرانية في بلاده.

من جهة أخرى حذر رئيس جمعية مجلس باكستان الشيخ طاهر محمود أشرفي من التدخلات والتجاوزات الإيرانية في الشأن الباكستاني.

وأوضح في بيان صحفي اليوم أن الهجوم الأخير في إقليم بلوشستان الذي أدى إلى مقتل 14 جنديًا باكستانيًا أثبت أن إيران تؤوي وتدعم التنظيمات الإرهابية التي تعمل ضد باكستان.

وطالب الشيخ أشرفي بضرورة إغلاق معسكرات الإرهابيين في إيران، متسائلًا: لماذا يأتي الإرهاب إلى باكستان من إيران.

وطالب رئيس جمعية مجلس العلماء المركزية الباكستانية الشيخ زاهد قاسمي من جانبه، الحكومة الإيرانية بضرورة اتخاذ إجراءات جادة ضد المنظمة التي تبنت مسؤولية مقتل الجنود الباكستانيين الأربعة عشر في إقليم بلوشستان.

وقال إنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة دون القضاء على شبكات ومعسكرات التنظيمات الإرهابية الموجودة في إيران.