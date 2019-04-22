برعاية الأمير فهد بن سلطان : مشاركة فرق سعودية وعربية وعالمية في دورة تبوك

المناطق - تبوك - فايز السميري

بمشاركة اقوي الفرق السعودية والعربية والعالمية دورة تبوك الدولية الثالثة تعلن مبدئيا موعد انطلاقتها بعد عيد الاضحى المبارك في شهر اغسطس المقبل قبل بدء الموسم الرياضي السعودي وتحظى البطولة بمتابعة مباشرة من امير تبوك وتعمل اللجنة المنظمة حاليا تجهيزات الدورة وتشكيل اللجان وتوجيه الدعوات للنجوم والاعلاميين والمشاهير لحضور الدورة. ومن مصادرنا الخاصة سوف يشارك الاهلي والهلال ابرز الفرق السعودية المشاركة.