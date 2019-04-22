احدث الأخبار

الرياض تستضيف المؤتمر السعودي الأول للطائرات بدون طيار “الدرونز”
منطقة الرياض
 “هيومن رايتس ووتش” تكشف فظاعات الألغام الحوثية بحق اليمنيين
أبرز المواد
 برعاية الأمير فهد بن سلطان : مشاركة فرق سعودية وعربية وعالمية في دورة تبوك
منطقة تبوك
 مبادرة أمريكية لتجفيف تمويل حزب الله.. ومكافأة 10 مليون دولار!
أبرز المواد
 مؤتمر القطاع المالي ينطلق الأربعاء المقبل بمشاركة دولية واسعة
أبرز المواد
 العلماء في باكستان يطالبون بتفكيك شبكات ومعسكرات الإرهاب في إيران
أبرز المواد
 وزير العمل في حفل تدشين منصة “قوى”: شراكات استراتيجية لتوطين 561 ألف وظيفة بالقطاع الخاص
أبرز المواد
 الاتحاد يتصدر المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا
أبرز المواد
 رئيس هيئة الرياضة: البرامج الشبابية والرياضية من ركائز رؤية المملكة 2030
أبرز المواد
 وزير الحرس الوطني يرعى فعاليات مؤتمر سلامة المرضى السنوي التاسع
أبرز المواد
 تنفيذ ورشة المختبرات الطبية 2030 بالشراكة بين جامعة المجمعة ومستشفى الملك خالد
منطقة الرياض
 أمير الشرقية يوجه بإعادة هيكلة مجلس شباب المنطقة.. ونائبه يبارك الانطلاقة بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستشارية مع مجموعة سابر الدولية
المنطقة الشرقية
الرياض تستضيف المؤتمر السعودي الأول للطائرات بدون طيار “الدرونز”

الرياض تستضيف المؤتمر السعودي الأول للطائرات بدون طيار “الدرونز”

منطقة الرياض
“هيومن رايتس ووتش” تكشف فظاعات الألغام الحوثية بحق اليمنيين

“هيومن رايتس ووتش” تكشف فظاعات الألغام الحوثية بحق اليمنيين

أبرز المواد
برعاية الأمير فهد بن سلطان : مشاركة فرق سعودية وعربية وعالمية في دورة تبوك

برعاية الأمير فهد بن سلطان : مشاركة فرق سعودية وعربية وعالمية في دورة تبوك

منطقة تبوك
مبادرة أمريكية لتجفيف تمويل حزب الله.. ومكافأة 10 مليون دولار!

مبادرة أمريكية لتجفيف تمويل حزب الله.. ومكافأة 10 مليون دولار!

أبرز المواد

الرياض تستضيف المؤتمر السعودي الأول للطائرات بدون طيار “الدرونز”

الرياض تستضيف المؤتمر السعودي الأول للطائرات بدون طيار “الدرونز”
http://almnatiq.net/?p=720497
المناطق-يوسف المطيري

تستضيف مدينة الرياض وعلى مدى يومين فعاليات المؤتمر السعودي الأول للطائرات بدون طيار “الدرون” وعلى مدى يومين بدأت من اليوم الاثنين 22 ابريل وحتى يوم الغد الثلاثاء 23 ابريل 2019م.
ويعقد المؤتمر في فندق الرياض ماريوت ويشارك فيه خبراء من عدة دول كمتحدثين في عدة مواضيع من أبرزها الطيران، الدفاع ، الرعاية الصحية والنفط والغاز والتعدين والموانئ والمرافق والاستجابة لحالات الطوارئ والأخبار والإعلام والاتصالات السلكية واللاسلكية ووسائل الترفيه.
وتشارك مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المؤتمر ويمثلها في المؤتمر مدير برنامج منظومة الطائرات بدون طيار الدكتور المهندس نايف بن ماجد الدويش، الذي تحدت عن إستراتيجية المدينة لمنظومة الطائرات بدون طيار بما يتوافق مع رؤية ٢٠٣٠.

روابط ذات صلة

تنفيذ ورشة المختبرات الطبية 2030 بالشراكة بين جامعة المجمعة ومستشفى الملك خالد

تنفيذ ورشة المختبرات الطبية 2030 بالشراكة بين جامعة المجمعة ومستشفى الملك خالد
«تكامل» يؤهل 13 مدرباً ومدربة في مجال الإرشاد السياحي

«تكامل» يؤهل 13 مدرباً ومدربة في مجال الإرشاد السياحي
“الزكاة والدخل” : 30 أبريل آخر موعد لتقديم الإقرارات الزكوية وإقرارات ضريبة الدخل

“الزكاة والدخل” : 30 أبريل آخر موعد لتقديم الإقرارات الزكوية وإقرارات ضريبة الدخل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*