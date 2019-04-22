الرياض تستضيف المؤتمر السعودي الأول للطائرات بدون طيار “الدرونز”

المناطق-يوسف المطيري

تستضيف مدينة الرياض وعلى مدى يومين فعاليات المؤتمر السعودي الأول للطائرات بدون طيار “الدرون” وعلى مدى يومين بدأت من اليوم الاثنين 22 ابريل وحتى يوم الغد الثلاثاء 23 ابريل 2019م.

ويعقد المؤتمر في فندق الرياض ماريوت ويشارك فيه خبراء من عدة دول كمتحدثين في عدة مواضيع من أبرزها الطيران، الدفاع ، الرعاية الصحية والنفط والغاز والتعدين والموانئ والمرافق والاستجابة لحالات الطوارئ والأخبار والإعلام والاتصالات السلكية واللاسلكية ووسائل الترفيه.

وتشارك مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المؤتمر ويمثلها في المؤتمر مدير برنامج منظومة الطائرات بدون طيار الدكتور المهندس نايف بن ماجد الدويش، الذي تحدت عن إستراتيجية المدينة لمنظومة الطائرات بدون طيار بما يتوافق مع رؤية ٢٠٣٠.