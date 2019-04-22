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ترامب: انقلب السحر على الساحر.. “لن يمكنهم عزلي”

ترامب: انقلب السحر على الساحر.. “لن يمكنهم عزلي”
http://almnatiq.net/?p=720502
المناطق - وكالات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن الكونغرس لا يمكنه مساءلته أو عزله من منصبه على خلفية الاتهامات الموجهة بخصوص تدخل الروس في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي نفاها تقرير المحقق روبرت مولر.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر: “فقط الجرائم العالية والجنح يمكن أن تؤدي إلى المساءلة. لم تكن هناك أي جرائم من جانبي. لا تواطؤ، لا عرقة (للعدالة). لذا لا يمكنكم عزلي”.

وتأتي تصريحات ترامب بعد يوم من إعلان أعضاء ديمقراطيون كبار في الكونغرس الأميركي، عن احتمال سعيهم لمساءلة الرئيس ترامب.

لكنهم قالوا إنهم سيحتاجون أولا إلى استكمال تحقيقاتهم الخاصة، بشأن ما إذا كان تحقيق مولر أثبت أن الرئيس قد عرقل العدالة.

وأضاف ترامب في تغريدته: “الديمقراطيون هم الذين ارتكبوا الجرائم، وليس رئيس الجمهوري! لقد انقلب السحر أخيرا على الساحر”.

وقلل زعماء في الحزب الديمقراطي من شأن الحديث عن مساءلة الرئيس قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل، رغم دعوة أعضاء بارزين، ومنهم السناتور إليزابيث وارين، المرشحة للانتخابات الرئاسية، لبدء الإجراءات منذ نشر تقرير مولر الخميس الماضي.

وقال رئيس لجنة القضاء بمجلس النواب جيرولد نادلر: “إن ثبتت عرقلة العدالة، فستكون هناك مساءلة”.

وعرضت نسخة منقحة لتقرير مولر، الذي طال انتظاره وكان نتاج عمل 22 شهرا من التحقيق، مؤشرات متعددة تفيد بأن ترامب عرقل العدالة، لكن التقرير أحجم عن القطع بأن الرئيس ارتكب جريمة قانونية ولم يبرئه مع ذلك.

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