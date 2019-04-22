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المجلس العسكري الانتقالي في السودان يصدر عددا من القرارات المهمة

المجلس العسكري الانتقالي في السودان يصدر عددا من القرارات المهمة
http://almnatiq.net/?p=720514
المناطق - وكالات

أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان مساء يوم الاثنين عددا من القرارات المهمة.

وقال المجلس في بيان “إنه وفي الوقت الذي تواصلت اجتماعات المجلس العسكري الانتقالي بكامل هيئته بالقصر الجمهوري صباح اليوم، أصدر عددا من القرارات المهمة والمراسيم الدستورية تتعلق بهيكلة أجهزة الدولة”.

وأضاف أن القرارات شملت إعفاء عدد من السفراء من العاملين بمحطات خارجية، حيث تم إعفاء كل من سفير السودان بزيمبابوي عبد الباقي حمدان كبير، والسفير بأديس أبابا الصادق بخيت الفقيه، وقنصل الخرطوم بمصر عبد العظيم الشيخ، إلى جانب السفيرة سناء حمد العوض ببانكوك، والسفير عبد الله حسن عيسي بكيغالي، والسفير جعفر محمد آدم بالنيجر.

وشملت قرارات الإعفاء أيضا، مدير إدارة الطيران الرئاسي اللواء مهندس إبراهيم الخضر.

هذا وأصدر المجلس في اجتماعه اليوم قرارا بمراجعة إجراءات التعامل مع النقد الأجنبي وحركة الوارد والصادر في بنك السودان، ووجه اللجنة الاقتصادية بالشروع في تنفيذه مع الجهات المختصة.

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