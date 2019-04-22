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أكثر من مليار قطعة نفايات فضائية تدور حول الأرض

أكثر من مليار قطعة نفايات فضائية تدور حول الأرض
http://almnatiq.net/?p=720518
المناطق - الرياض

أعلن أوليغ أكسيونوف، ممثل مركز البحوث العلمية في القوات الجو-فضائية الروسية، أن أكثر من مليار قطعة نفايات فضائية مقاسها من 1 ملم-10 سم، تدور في الفضاء حول الأرض.

وقال أكسيونوف في المؤتمر المخصص للنفايات الفضائية المنعقد في موسكو: “بالأرقام المطلقة، يقدر عدد الأجسام الدقيقة التي تدور في الفضاء اليوم بـ 1.25 مليار قطعة. هذه التقديرات تستند إلى قانون حفظ الكتلة مع الأخذ بالاعتبار احتراق 10% من هذه الأجسام”.

ووفقا للبيانات المنشورة على موقع مركز جونسون للفضاء، التابع لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، يوجد في الفضاء 500 ألف جسم مقاساتها من 1-10 سنتيمترات، وأكثر من 100 مليون جسم مقاساتها أكبر من ميلليمتر. وتبلغ سرعة حركة هذه الأجسام من 7-8 إلى 10-15 كيلومترا في الثانية. أي أن سرعتها أكبر من سرعة الرصاصة بأكثر من عشر مرات.

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