احدث الأخبار

“العقاري” مبادرة لأصحاب الدخول فوق 14 ألف ريال.. قريبا
أبرز المواد
 “التجارة” تشهر بمركز تجاري بالدمام لعرضه مواداً كهربائية غير مطابقة للمواصفات
المنطقة الشرقية
 المعلمي يستقبل مندوب ماليزيا الدائم لدى الأمم المتحدة
أبرز المواد
 الأمير سلطان بن سلمان يختتم زيارته إلى روسيا
أبرز المواد
 سفير المملكة لدى السودان : سنعمل بهمة عالية لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين لخدمة السودان وشعبه
أبرز المواد
 أكثر من مليار قطعة نفايات فضائية تدور حول الأرض
أبرز المواد
 المجلس العسكري الانتقالي في السودان يصدر عددا من القرارات المهمة
أبرز المواد
 سيدة إماراتية تصحو من غيبوبة استمرت 30 عاما
أبرز المواد
 وزير الداخلية يزور رجال الأمن المصابين بالهجوم الإرهابي في الزلفي
أبرز المواد
 ترامب: انقلب السحر على الساحر.. “لن يمكنهم عزلي”
أبرز المواد
 الرياض تستضيف المؤتمر السعودي الأول للطائرات بدون طيار “الدرونز”
منطقة الرياض
 “هيومن رايتس ووتش” تكشف فظاعات الألغام الحوثية بحق اليمنيين
أبرز المواد
“العقاري” مبادرة لأصحاب الدخول فوق 14 ألف ريال.. قريبا

“العقاري” مبادرة لأصحاب الدخول فوق 14 ألف ريال.. قريبا

أبرز المواد
“التجارة” تشهر بمركز تجاري بالدمام لعرضه مواداً كهربائية غير مطابقة للمواصفات

“التجارة” تشهر بمركز تجاري بالدمام لعرضه مواداً كهربائية غير مطابقة للمواصفات

المنطقة الشرقية
المعلمي يستقبل مندوب ماليزيا الدائم لدى الأمم المتحدة

المعلمي يستقبل مندوب ماليزيا الدائم لدى الأمم المتحدة

أبرز المواد
الأمير سلطان بن سلمان يختتم زيارته إلى روسيا

الأمير سلطان بن سلمان يختتم زيارته إلى روسيا

أبرز المواد

سفير المملكة لدى السودان : سنعمل بهمة عالية لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين لخدمة السودان وشعبه

سفير المملكة لدى السودان : سنعمل بهمة عالية لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين لخدمة السودان وشعبه
http://almnatiq.net/?p=720521
المناطق - واس

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر أنهم يعملون بهمة عالية لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لخدمة السودان وشعبه في هذه المرحلة المهمة في تاريخ الشعب السوداني.
وقال في تصريح له اليوم إن دعم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للسودان الذي بلغ ثلاثة مليارات دولار منها خمسمائة مليون دولار كوديعة في البنك المركزي السوداني، يأتي تعزيزًا لعلاقات الإخاء الراسخة مع الأشقاء في السودان ، وإسنادًا لجهود المجلس العسكري الرامية لتثبيت دعائم الاستقرار، موضحًا أن المملكة لم ولن تتأخر عن دعم أشقائها في السودان.
وأشار إلى أن وقوف المملكة إلى جانب السودان ودعم مسيرة التحول يمليه الواجب وروابط الدين والمصير المشترك، مضيفًا أن المملكة سبق أن أيدت ما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله.

روابط ذات صلة

“العقاري” مبادرة لأصحاب الدخول فوق 14 ألف ريال.. قريبا

“العقاري” مبادرة لأصحاب الدخول فوق 14 ألف ريال.. قريبا
المعلمي يستقبل مندوب ماليزيا الدائم لدى الأمم المتحدة

المعلمي يستقبل مندوب ماليزيا الدائم لدى الأمم المتحدة
الأمير سلطان بن سلمان يختتم زيارته إلى روسيا

الأمير سلطان بن سلمان يختتم زيارته إلى روسيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*