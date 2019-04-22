احدث الأخبار

المعلمي يستقبل مندوب ماليزيا الدائم لدى الأمم المتحدة
أبرز المواد
 الأمير سلطان بن سلمان يختتم زيارته إلى روسيا
أبرز المواد
 سفير المملكة لدى السودان : سنعمل بهمة عالية لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين لخدمة السودان وشعبه
أبرز المواد
 أكثر من مليار قطعة نفايات فضائية تدور حول الأرض
أبرز المواد
 المجلس العسكري الانتقالي في السودان يصدر عددا من القرارات المهمة
أبرز المواد
 سيدة إماراتية تصحو من غيبوبة استمرت 30 عاما
أبرز المواد
 وزير الداخلية يزور رجال الأمن المصابين بالهجوم الإرهابي في الزلفي
أبرز المواد
 ترامب: انقلب السحر على الساحر.. “لن يمكنهم عزلي”
أبرز المواد
 الرياض تستضيف المؤتمر السعودي الأول للطائرات بدون طيار “الدرونز”
منطقة الرياض
 “هيومن رايتس ووتش” تكشف فظاعات الألغام الحوثية بحق اليمنيين
أبرز المواد
 برعاية الأمير فهد بن سلطان : مشاركة فرق سعودية وعربية وعالمية في دورة تبوك
منطقة تبوك
 مبادرة أمريكية لتجفيف تمويل حزب الله.. ومكافأة 10 مليون دولار!
أبرز المواد
المعلمي يستقبل مندوب ماليزيا الدائم لدى الأمم المتحدة

المعلمي يستقبل مندوب ماليزيا الدائم لدى الأمم المتحدة

أبرز المواد
الأمير سلطان بن سلمان يختتم زيارته إلى روسيا

الأمير سلطان بن سلمان يختتم زيارته إلى روسيا

أبرز المواد
سفير المملكة لدى السودان : سنعمل بهمة عالية لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين لخدمة السودان وشعبه

سفير المملكة لدى السودان : سنعمل بهمة عالية لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين لخدمة السودان وشعبه

أبرز المواد
أكثر من مليار قطعة نفايات فضائية تدور حول الأرض

أكثر من مليار قطعة نفايات فضائية تدور حول الأرض

أبرز المواد

المعلمي يستقبل مندوب ماليزيا الدائم لدى الأمم المتحدة

المعلمي يستقبل مندوب ماليزيا الدائم لدى الأمم المتحدة
http://almnatiq.net/?p=720527
المناطق - واس

استقبل معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي اليوم المندوب الدائم المعين حديثًا لمملكة ماليزيا سيد محمد حسرين عيديد، وذلك بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك.
وهنأ معاليه المندوب الماليزي بتوليه هذا المنصب، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهمته، مؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وسعي المملكة لبحث كل ما من شأنه تعزيز هذه العلاقات.
وجرى خلال الاستقبال استعراض الموضوعات على الساحة الإسلامية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وماليزيا.
حضر الاستقبال السكرتير أول في الوفد الدائم لماليزيا عامر حمزه، ومدير مكتب معالي مندوب المملكة الدائم حكمت السعيد، ورئيس قسم الإعلام والمراسم في الوفد الدائم للمملكة محمد القاضي.

روابط ذات صلة

الأمير سلطان بن سلمان يختتم زيارته إلى روسيا

الأمير سلطان بن سلمان يختتم زيارته إلى روسيا
سفير المملكة لدى السودان : سنعمل بهمة عالية لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين لخدمة السودان وشعبه

سفير المملكة لدى السودان : سنعمل بهمة عالية لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين لخدمة السودان وشعبه
أكثر من مليار قطعة نفايات فضائية تدور حول الأرض

أكثر من مليار قطعة نفايات فضائية تدور حول الأرض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*