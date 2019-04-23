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الذهب ينتعش بدعما إضافيا من ارتفاع النفط

الذهب ينتعش بدعما إضافيا من ارتفاع النفط
http://almnatiq.net/?p=720534
المناطق - الرياض

انتعشت أسعار الذهب اليوم بعدما اقتربت من أقل مستوى في أربعة أشهر خلال الجلسة السابقة مع استئناف التعاملات بعد عطلة عيد القيامة، ولقي المعدن دعما إضافيا من ارتفاع النفط.
وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1278.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0538 بتوقيت جرينتش بعدما لامس 1270.63 دولار في الجلسة السابقة، وهو أقل مستوى له منذ 27 ديسمبر 2018.
وانخفض المعدن 1.2 بالمئة في الجلسة السابقة ليسجل تراجعا للأسبوع الرابع على التوالي.
وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1280.90 دولار للأوقية.
وقال بنجامين لو المحلل في فيليب فيوتشرز “تكبدت أسعار الذهب خسارة كبيرة الأسبوع الماضي، وما يحدث الآن هو شراء لأسباب فنية فحسب؛ يأتي البعض ويدفعون الأسعار للصعود”.
وتعززت مكاسب المعدن الأصفر بصعود أسعار النفط بسبب التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث من المتوقع أن تعلن واشنطن حظرا شاملا لواردات النفط الإيراني في أنحاء العالم.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع السعر الفوري للفضة 0.8 بالمئة إلى 15.05 دولار للأوقية.
وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 901.55 دولار. وفي وقت سابق من الجلسة سجل المعدن أعلى مستوى في أكثر من أسبوع عند 906.80 دولار.
وفقد البلاديوم 0.1 بالمئة ليسجل 1420.52 دولار، وكان صعد في وقت سابق إلى أعلى مستوى فيما يزيد على أسبوعين عند 1424.51 دولار.

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