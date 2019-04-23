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واشنطن ترد على تهديد إيران بغلق مضيق هرمز

واشنطن ترد على تهديد إيران بغلق مضيق هرمز
http://almnatiq.net/?p=720550
المناطق - الرياض

ردت الولايات المتحدة سريعا، الاثنين، على تهديد النظام الإيراني بغلق مضيق هرمز الاستراتيجي، عقب قرار واشنطن إنهاء الإعفاءات الممنوحة لعدد من الدول المستوردة للنفط الإيراني.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، إن أي تحرك من إيران لإغلاق المضيق، الذي تمر عبره 40 في المئة من إمدادات النفط العالمية، لن يكون مبررا ولا مقبولا، وفق “رويترز”.

وكان قائد البحرية التابعة للحرس الثوري، الجنرال علي تنكسيري، صرح في وقت سابق اليوم أن إيران ستغلق مضيق هرمز، إذا تم منع طهران من استخدامه.

ونسبت وكالة أنباء “فارس” شبه الرسمية عن تنكسيري قوله مضيق هرمز ممر بحري وإذا مُنعنا من استخدامه فسوف نغلقه”.

ودأبت إيران على التهديد بغلق مضيق هرمز كلما وقعت تحت ضغط، لكن محللين يرون أن هذه التهديدات ليست إلا محاولة من طهران لرفع أسعار النفط عبر إثارة القلق والإيحاء بوجود توتر محدق بالأسواق.

ويصعب أن تترجم إيران وعيدها إلى أفعال، فهي لا تنوي ذلك أساسا، وكل ما تعتزم القيام به هو التأزيم السياسي والأمني في الحدود القصوى، بحسب محللين.

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