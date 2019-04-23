“الإسكان”: بدء تنفيذ 46 مشروعا توفر 80 ألف وحدة سكنية

المناطق - الرياض

كشف سيف السويلم المتحدث الرسمي في وزارة الإسكان عن بدء تنفيذ 46 مشروعا من أصل 70 مشروعا سكنيا بالشراكة مع القطاع الخاص في عدد من مناطق المملكة، لافتا إلى أن هذه المشاريع توفر نحو 130 ألف وحدة سكنية متنوعة وبالأسعار التي حددتها الوزارة.

وأشار وفقا لـ”الاقتصادية” إلى أن المشاريع الـ46 التي تم بناؤها توفر نحو 80 ألف وحدة سكنية، مبينا أن هناك مشاريع سيتم الانتهاء منها خلال العام الجاري في الرياض وجدة والدمام. جاء ذلك خلال تدشين ماجد الحقيل وزير الإسكان معرض ريستاتكس العقاري البارحة، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وضم المعرض عديدا من شركات التطوير العقاري والمصارف وشركات التمويل في المملكة، إضافة إلى مشاركة وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من قيادات وصناع القرار والمستثمرين في القطاع الإسكاني والتطوير العقاري وشركات التمويل والمصارف ومسؤولي وزارة الإسكان والهيئات والبرامج والمبادرات التابعة لها وقيادات الهيئة العامة للعقار وصندوق التنمية العقاري.

وسجلت دورة هذا العام مشاركة ضخمة من الاستثمارات العقارية والإسكانية والمصارف وشركات التمويل.