احدث الأخبار

“الإسكان”: بدء تنفيذ 46 مشروعا توفر 80 ألف وحدة سكنية
أبرز المواد
 واشنطن ترد على تهديد إيران بغلق مضيق هرمز
أبرز المواد
 14 مؤشرا تدفع إلى الاستقالة فورا والبحث عن عمل بديل
أبرز المواد
 أسعار النفط تقفز إلى 74.3 دولار بعد إنهاء الإعفاءات الأمريكية على عقوبات إيران
أبرز المواد
 دراسة: عشرات الملايين يستخدمون 123456 كشفرة دخول لحساباتهم الإلكترونية
أبرز المواد
 وزير الإعلام اليمني يدين انتهاكات الحوثي المتواصلة بحق الصحفيين
أبرز المواد
 الذهب ينتعش بدعما إضافيا من ارتفاع النفط
أبرز المواد
 “العقاري” مبادرة لأصحاب الدخول فوق 14 ألف ريال.. قريبا
أبرز المواد
 “التجارة” تشهر بمركز تجاري بالدمام لعرضه مواداً كهربائية غير مطابقة للمواصفات
المنطقة الشرقية
 المعلمي يستقبل مندوب ماليزيا الدائم لدى الأمم المتحدة
أبرز المواد
 الأمير سلطان بن سلمان يختتم زيارته إلى روسيا
أبرز المواد
 سفير المملكة لدى السودان : سنعمل بهمة عالية لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين لخدمة السودان وشعبه
أبرز المواد
“الإسكان”: بدء تنفيذ 46 مشروعا توفر 80 ألف وحدة سكنية

“الإسكان”: بدء تنفيذ 46 مشروعا توفر 80 ألف وحدة سكنية

أبرز المواد
واشنطن ترد على تهديد إيران بغلق مضيق هرمز

واشنطن ترد على تهديد إيران بغلق مضيق هرمز

أبرز المواد
14 مؤشرا تدفع إلى الاستقالة فورا والبحث عن عمل بديل

14 مؤشرا تدفع إلى الاستقالة فورا والبحث عن عمل بديل

أبرز المواد
أسعار النفط تقفز إلى 74.3 دولار بعد إنهاء الإعفاءات الأمريكية على عقوبات إيران

أسعار النفط تقفز إلى 74.3 دولار بعد إنهاء الإعفاءات الأمريكية على عقوبات إيران

أبرز المواد

“الإسكان”: بدء تنفيذ 46 مشروعا توفر 80 ألف وحدة سكنية

“الإسكان”: بدء تنفيذ 46 مشروعا توفر 80 ألف وحدة سكنية
http://almnatiq.net/?p=720553
المناطق - الرياض

كشف سيف السويلم المتحدث الرسمي في وزارة الإسكان عن بدء تنفيذ 46 مشروعا من أصل 70 مشروعا سكنيا بالشراكة مع القطاع الخاص في عدد من مناطق المملكة، لافتا إلى أن هذه المشاريع توفر نحو 130 ألف وحدة سكنية متنوعة وبالأسعار التي حددتها الوزارة.

وأشار وفقا لـ”الاقتصادية” إلى أن المشاريع الـ46 التي تم بناؤها توفر نحو 80 ألف وحدة سكنية، مبينا أن هناك مشاريع سيتم الانتهاء منها خلال العام الجاري في الرياض وجدة والدمام. جاء ذلك خلال تدشين ماجد الحقيل وزير الإسكان معرض ريستاتكس العقاري البارحة، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وضم المعرض عديدا من شركات التطوير العقاري والمصارف وشركات التمويل في المملكة، إضافة إلى مشاركة وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من قيادات وصناع القرار والمستثمرين في القطاع الإسكاني والتطوير العقاري وشركات التمويل والمصارف ومسؤولي وزارة الإسكان والهيئات والبرامج والمبادرات التابعة لها وقيادات الهيئة العامة للعقار وصندوق التنمية العقاري.

وسجلت دورة هذا العام مشاركة ضخمة من الاستثمارات العقارية والإسكانية والمصارف وشركات التمويل.

روابط ذات صلة

واشنطن ترد على تهديد إيران بغلق مضيق هرمز

واشنطن ترد على تهديد إيران بغلق مضيق هرمز
14 مؤشرا تدفع إلى الاستقالة فورا والبحث عن عمل بديل

14 مؤشرا تدفع إلى الاستقالة فورا والبحث عن عمل بديل
أسعار النفط تقفز إلى 74.3 دولار بعد إنهاء الإعفاءات الأمريكية على عقوبات إيران

أسعار النفط تقفز إلى 74.3 دولار بعد إنهاء الإعفاءات الأمريكية على عقوبات إيران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*