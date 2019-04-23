احدث الأخبار

مدير “تعليم الجوف” يكرم المدارس الفائزة ببيرق الأمن والسلامة
منطقة الجوف
 مدير فرع هيئة حقوق الإنسان يستقبل رئيس نادي الجوف
منطقة الجوف
 شبح النهاية.. رفض كويتي عماني لمساعدة قطر في تنظيم المونديال
أبرز المواد
 فتح باب التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية اعتبارا من الأسبوع المقبل
أبرز المواد
 مبادرة أمريكية لتجفيف تمويل حزب الله
أبرز المواد
 فوائد مذهلة للعدس بأنواعه .. أبرزها تخليص الجسم من السموم
أبرز المواد
 السيسي يلتقي رئيس المخابرات السودانية في القاهرة
أبرز المواد
 “الإسكان”: بدء تنفيذ 46 مشروعا توفر 80 ألف وحدة سكنية
أبرز المواد
 واشنطن ترد على تهديد إيران بغلق مضيق هرمز
أبرز المواد
 14 مؤشرا تدفع إلى الاستقالة فورا والبحث عن عمل بديل
أبرز المواد
 أسعار النفط تقفز إلى 74.3 دولار بعد إنهاء الإعفاءات الأمريكية على عقوبات إيران
أبرز المواد
 دراسة: عشرات الملايين يستخدمون 123456 كشفرة دخول لحساباتهم الإلكترونية
أبرز المواد
مدير “تعليم الجوف” يكرم المدارس الفائزة ببيرق الأمن والسلامة

مدير “تعليم الجوف” يكرم المدارس الفائزة ببيرق الأمن والسلامة

منطقة الجوف
مدير فرع هيئة حقوق الإنسان يستقبل رئيس نادي الجوف

مدير فرع هيئة حقوق الإنسان يستقبل رئيس نادي الجوف

منطقة الجوف
شبح النهاية.. رفض كويتي عماني لمساعدة قطر في تنظيم المونديال

شبح النهاية.. رفض كويتي عماني لمساعدة قطر في تنظيم المونديال

أبرز المواد
فتح باب التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية اعتبارا من الأسبوع المقبل

فتح باب التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية اعتبارا من الأسبوع المقبل

أبرز المواد

السيسي يلتقي رئيس المخابرات السودانية في القاهرة

السيسي يلتقي رئيس المخابرات السودانية في القاهرة
http://almnatiq.net/?p=720557
المناطق - الرياض

استقبل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الاثنين، رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، الفريق أول أبو بكر دمبلاب، وذلك بحضور رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن دمبلاب سلم الرئيس المصري رسالة من رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان.

وتضمنت الرسالة “الإحاطة بشأن آخر تطورات سير الأوضاع في السودان، فضلا عن إعراب البرهان عن تطلعه لاستمرار الدور المصري الداعم لأمن واستقرار السودان لتجاوز هذه المرحلة، في ظل الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، إلى جانب الدور المصري المحوري في القارة في إطار قيادتها الحالية لدفة العمل الأفريقي المشترك من خلال رئاسة الاتحاد الأفريقي”.

ونقل السيسي للمبعوث السوداني تحياته إلى رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، معربا عن تقديره للجهود التي يبذلها المجلس في التعامل مع الأوضاع الراهنة بالبلاد، وفقا للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وأكد السيسي “استعداد مصر الكامل وغير المشروط لتقديم كافة سبل الدعم للسودان الشقيق، على تحقيق استحقاقات هذه المرحلة لما فيه صالح الشعب السوداني، وبما يضمن مساندة إرادته وخياراته في صياغة مستقبل بلاده والحفاظ على مؤسسات الدولة”.

روابط ذات صلة

شبح النهاية.. رفض كويتي عماني لمساعدة قطر في تنظيم المونديال

شبح النهاية.. رفض كويتي عماني لمساعدة قطر في تنظيم المونديال
فتح باب التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية اعتبارا من الأسبوع المقبل

فتح باب التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية اعتبارا من الأسبوع المقبل
مبادرة أمريكية لتجفيف تمويل حزب الله

مبادرة أمريكية لتجفيف تمويل حزب الله

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*