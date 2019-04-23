السيسي يلتقي رئيس المخابرات السودانية في القاهرة

المناطق - الرياض

استقبل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الاثنين، رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، الفريق أول أبو بكر دمبلاب، وذلك بحضور رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن دمبلاب سلم الرئيس المصري رسالة من رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان.

وتضمنت الرسالة “الإحاطة بشأن آخر تطورات سير الأوضاع في السودان، فضلا عن إعراب البرهان عن تطلعه لاستمرار الدور المصري الداعم لأمن واستقرار السودان لتجاوز هذه المرحلة، في ظل الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، إلى جانب الدور المصري المحوري في القارة في إطار قيادتها الحالية لدفة العمل الأفريقي المشترك من خلال رئاسة الاتحاد الأفريقي”.

ونقل السيسي للمبعوث السوداني تحياته إلى رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، معربا عن تقديره للجهود التي يبذلها المجلس في التعامل مع الأوضاع الراهنة بالبلاد، وفقا للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وأكد السيسي “استعداد مصر الكامل وغير المشروط لتقديم كافة سبل الدعم للسودان الشقيق، على تحقيق استحقاقات هذه المرحلة لما فيه صالح الشعب السوداني، وبما يضمن مساندة إرادته وخياراته في صياغة مستقبل بلاده والحفاظ على مؤسسات الدولة”.