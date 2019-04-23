فتح باب التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية اعتبارا من الأسبوع المقبل

المناطق - الرياض

أعلنت كلية الملك خالد العسكرية التابعة لوزارة الحرس الوطني عن فتح باب القبول في (دورة الضباط الجامعيين) للعام الدراسي 1440هـ لحملة الشهادات الجامعية في التخصصات التالية:

– الطب العام

– طلب الأسنان

– الصيدلة

– العلاج التنفسي

– الأشعة

– هندسة الأجهزة الطبية

– طب الطوارئ

– الهندسة الكهربائية

– الهندسة الكهربائية مسار طاقة

– هندسة الإلكترونيات

– الهندسة الميكانيكية

– الهندسة المدنية

– الهندسة المعمارية

– علوم الحاسب الآلي

– هندسة الحاسب الآلي

– نظم معلومات الحاسب الآلي

– هندسة البرمجيات

– أمن المعلومات

– الشريعة

– الدعوة

– أصول الدين

– العلاقات العامة

– الإذاعة والتلفزيون

– الصحافة

– الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية

– القانون والأنظمة

– الترجمة (لغة إنجليزية، لغة فرنسية).

– الأحياء

– الرياضيات

– السلامة الجوية

– المراقبة الجوية

– الإدارة الجوية وإدارة المطارات

الشروط والتعليمات:

– أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، وأن لا يكون متزوجا من أجنبية.

– أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف و الأمانة.

– أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بالانتظام الكلي.

– للحاصلين على الشهادة الجامعية من الجامعات الأجنبية يلزمهم الحصول على معادلة الشهادة الجامعية من قبل وزارة التعليم.

– أن لا يقل معدل التخرج عن جيد و ألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام دراسي.

– أن لا يزيد عمر المتقدم عن 27 سنة عند بدء العام الدراسي (ماعدا الأطباء أن لا يزيد عن 30 سنة).

– أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى 165 سم و 52 كجم، والحد الأعلى 188 سم و 95 كجم.

– أن يكون قد أدى اختبار القدرات للجامعيين التي يعقدها المركز الوطني للقياس وذلك (للتخصصات النظرية فقط).

– أن يكون قد أدى اختبار اللغة الإنجليزية (كفايات اللغة الإنجليزية STEP) الذي يعقد في المركز الوطني للقياس وذلك (للتخصصات الصحية عدا الأطباء).

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة ويشترط اجتياز اختبارات التخصص الفنية.

– أن لا يكون قد سبق للمتقدم التعيين على وظيفة حكومية أو عسكرية.

– الحصول على شهادة التصنيف المهني للتخصصات الصحية.

طريقة التقديم:

التقديم إلكترونياً من خلال موقع الكلية على الرابط: http://www.kkmar.gov.sa اعتباراً من الأربعاء الموافق 1440/8/26هـ (الساعة 12 ظهراً) وعلى جميع المتقدمين إرفاق نسخ واضحة جداً من جميع المستندات الرئيسية المطلوبة، وسيتم استبعاد من لم يلتزم بذلك، ويمكن إرفاق مشهد التخرج ممن لم يستلم وثيقة التخرج بعد.