شبح النهاية.. رفض كويتي عماني لمساعدة قطر في تنظيم المونديال

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المناطق - الرياض

يبدو أن العزلة التي تعيشها قطر، بسبب مقاطعة الدول الأربعة لها، وضعت الإمارة الخليجية في ورطة حقيقية بشأن استضافة مونديال كأس العالم 2022، إذ كشفت صحيفة السياسة الكويتية تضاؤل حظوظ الكويت في استضافة بعض مباريات البطولة، يأتي ذلك بعد أسبوع من تأكيد وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي عدم قدرة بلاده على استضافة مباريات كأس العالم.

ويسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم برئاسة السويسري جياني إنفانتينو إلى زيادة عدد المنتخبات المشاركة في المونديال القادم إلى 48 منتخباً، على أن يتم التصويت على ذلك باجتماع كونغرس فيفا في الخامس من يونيو القادم.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر صيف 2017، وذلك بسبب دعم الدوحة للجماعات الإرهابية، ما جعل «فيفا» يضع الكويت وعمان كمستضيفين محتملين للبطولة.

وذكرت صحيفة السياسة الكويتية أن إنفانتينو الذي يزور الكويت حالياً، التقى مسؤولين كويتيين لبحث إمكانية استضافة بعض مباريات البطولة.

وبحسب الصحيفة فإن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم طلب من الاتحاد الكويتي تلبية كافة شروط «فيفا» ومنها منح تأشيرات الدخول لمختلف الجنسيات، والسماح لشركات المشروبات الروحية بالترويج لمنتجاتها خلال مباريات المونديال، بالإضافة إلى بناء أربعة ملاعب وذلك تحسباً لاستضافة 4 مجموعات من البطولة.

وكان وزير الدولة العماني يوسف بن علوي قد أكد في حديث مع «سي إن إن» عدم جاهزية بلاده لاستضافة مباريات مونديال كأس العالم 2022.

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