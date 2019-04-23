مدير فرع هيئة حقوق الإنسان يستقبل رئيس نادي الجوف

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استقبل مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة الجوف الأستاذ سليمان بن محمود الرشيد بمكتبه صباح يوم الاثنين 17 شعبان 1440هـ ؛ رئيس مجلس إدارة نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة الأستاذ عبد الله بن مصلح المريح و برفقته مشرف النشاط الثقافي الأستاذ فواز بن الغثيان الرويلي ، و سكرتير النادي الأستاذ سمير بن علي الشمري و ذلك بحضور مدير التواصل والتوعية بفرع الهيئة الأستاذ وليد بن خالد الطالب .

وجرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ، و الحديث عن تطور حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وما تحظى به من دعم من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله .

كما تم الحديث عن خطط زيادة وعي المواطنين وثقافة حقوق الإنسان في المجتمع ومدى تنفيذها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ،كما قام الرشيد بالحديث عن أهم البرامج التوعوية و التي تسعى من خلالها هيئة حقوق الإنسان للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة ، بالإضافة البوابة التعليمية الإلكترونية لحقوق الإنسان (وطني يحمي حقوقي) وهي مشروع شراكة بين هيئة حقوق الإنسان ووزارة التعليم.

من جانبه ثمّن رئيس مجلس إدارة نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة دور هيئة حقوق الإنسان في المجتمع ن ومتطلعًا لتقديم مزيدٍ من الشراكات المجتمعية معهم في المستقبل ، و مقدمًا في الوقت ذاته شكره وتقديره على ما لمسوه من حسن الضيافة و حفاوة الاستقبال .