مدير “تعليم الجوف” يكرم المدارس الفائزة ببيرق الأمن والسلامة

المناطق - الجوف

كرم المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي حراس وحارسات الأمن بالمدارس على جهودهم المميزة وقال: “نعتز بكم وبعملكم ونقدر جهودكم جميعاً، فأنتم من يساهم في

عملية الضبط والسلامة للبيئة المدرسية، ومحط اهتمامكم سلامة طلابنا وطالباتنا ومنسوبات المدارس، وما هذا التكريم إلا تعزيز للجوانب الإيجابية وتحفيز لعطاء وإنجازات أكثر”.

من جانبه، أوضح مدير إدارة الأمن والسلامة الأستاذ عاطف بن صالح

الطارف أن هذا التكريم بعد تحقيق معايير متكاملة الجوانب، تم التقييم عليها من خلال عام دراسي كامل، بهدف تحقيق جودة أعلى في الأمن المدرسي، ومنح بيرق الأمن والسلامة لمدرسة العمرية الثانوية بسكاكا، واستلمه قائد المدرسة الأستاذ فواز بن نايف العويضة.

كما كرم الغامدي حراس الأمن المدرسي المتميزين، وهم: عبد الله بن

نايف الحازمي من مدرسة غرناطة الابتدائية بسكاكا، حايف بن فلاح الرويلي من مدرسة القادسية الابتدائية بسكاكا، سليمان بن حمود الشمري من مدرسة جابر بن حيان الثانوية بسكاكا، محمد بن خلف الشراري من مدرسة الثامنة الثانوية بسكاكا، خميس بن محمد الحازمي من مدرسة الحادية عشر المتوسطة بسكاكا، صامد بن بشير الشراري من مدرسة الأولى المتوسطة بطبرجل، مسلم بن مطلان الشراري من روضة المعالي بدومة الجندل، فرحان بن عليان الرويلي من الروضة الأولى بالصوير.

كما كرم الغامدي منسقي الأمن والسلامة وهم: خلف بن والم الشمري من

مدرسة الجزيرة الثانوية بسكاكا، حسين بن نهار المطرود من مدرسة الأمير عبدالإله الثانوية بسكاكا، حسام بن مفلح المريف من مدرسة أشبيلية المتوسطة بسكاكا، أيمن بن ناصر الشايع من مدرسة النهضة الابتدائية بسكاكا، محمود بن منصور العرجاني من مدرسة دومة الجندل المتوسطة، هلان بن فرحان الشراري من مدرسة الفياض الثانوية

بطبرجل، مشرف بن فلاح الرويلي من مدرسة عبد الملك بن مروان بصوير.

وفي السياق ذاته، سلمت المساعدة للشؤون التعليمية الدكتور جميلة

بنت كساب الشايع حارسات الأمن بالمدارس شهادة الشكر والتقدير من المدير العام، ومنح بيرق الأمن والسلامة لمدرسة الأولى المتوسطة بسكاكا واستلمته قائدة المدرسة الأستاذة أمل بنت سعدون الحميمص ومنسقة الأمن والسلامة بالمدرسة الأستاذة آمال بنت مشعل السهو.

وحارسات الأمن بالمدارس المكرمات هن: هيام بنت الشايب الشرعان من مدرسة الأولى الابتدائية تطوير، ابتسام بنت عبد المجيد القطيني من مدرسة الخامسة والعشرون الابتدائية بسكاكا، نوال بنت عبد الله الشراري من مدرسة الخامسة الثانوية بطبرجل، هلة بنت أم زكي الرويلي من مدرسة الثانية الثانوية بصوير.

وكذلك سلمت الشايع شهادات الشكر والتقدير لمنسقات الأمن والسلامة وهن: يسرى بنت عوض البلهود من مدرسة الخامسة الثانوية بسكاكا، سهام بنت أحمد الرديني من مدرسة الثانية الثانوية بسكاكا، أسماء بنت ضيف الله الزيد من مدرسة الأولى الابتدائية باللقائط، مرزوقة بنت سلامة المرعي من مدرسة الثانية عشر الابتدائية بسكاكا، اعتدال بنت موسى الصلهام من مدرسة الثالثة والعشرون الابتدائية بسكاكا،

غدرة بنت مطر الرويلي من مدرسة الأولى المتوسطة بصوير، سلمى بنت دخل الله العرجان من مدرسة الوادي والبحيرات المتوسطة والثانوية بدومة الجندل، منوه بنت حماد الشراري من مدرسة الثانية الثانوية بسكاكا .