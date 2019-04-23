دراسة: لا اختلاف بين الأطعمة العضوية والعادية .. والفروقات تجارية بحتة

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أكدت دراسة علمية، أنه لا يوجد فرق كبير في المكونات الغذائية بين الأطعمة العضوية والعادية، وأن الفروق تجارية بحتة فقط.

يذهب عديد من الدراسات والتقارير العلمية إلى أبعد من ذلك، من خلال التأكيد على أن الأغذية العضوية ليست جيدة كما يعتقد معظم الناس، وفق ما ذكر موقع “زد أم إي سيانس”.

وأشار الموقع – الذي يتناول آخر الأبحاث العلمية – إلى أن ارتفاع أسعار المنتج لا يعني أن جودته عالية. وتشتهر المنتجات العضوية بسعرها المرتفع في الغالب مقارنة بالمنتجات العادية.

قدرت صناعة الأغذية العضوية بنحو 29 مليار دولار في عام 2010، ومنذ ذلك الحين نمت بنسبة 10 في المائة تقريبا سنويا. ووجد تحليل لتقارير الاستهلاك أن الأغذية العضوية في المتوسط ​​أغلى بنسبة 47 في المائة من الأغذية العادية.

وعلى الرغم من أن ارتفاع السعر لا يعني الجودة العالية دوما، فقد أصبحت الزراعة العضوية أكثر ربحية من الزراعة العادية، بمعنى آخر، أصبحت الأغذية العضوية مرادفا للرفاهية، إلا أنها قد لا تكون دائما الأفضل صحيا.

وتعد صناعة الأطعمة العضوية أحد القطاعات الأسرع نموا في صناعة الأغذية في الولايات المتحدة، بعد أن تحولت إلى تجارة تدر على أصحابها ملايين، بسبب أسعار منتجاتها المرتفعة.