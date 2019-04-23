تفاصيل: وظائف شاغرة لحملة الدبلوم في «الأهلي إسناد»

المناطق_الرياض

أعلنت شركة الأهلي إسناد وهي شركة مملوكة من قبل مجموعة البنك الأهلي بنسبة (100%) لتقديم خدمات الإسناد الخارجي من دعم واحتياجات متوافقة مع نفس معايير وأسس الجودة الخاصة بالبنك الأهلي عن توفر 12 وظيفة إدارية شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى للرجال فقط في مختلف المناطق. وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المطلوبة هي:

مسؤول تنفيذي المبيعات التمويل العقاري في (الرياض، الخبر، خميس مشيط، جازان، حائل، الدمام، بريدة، الأحساء، أبها) – 10 وظائف ومن ضمن شروطها: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط) وحاصل على شهادة الدبلوم وخبرة لا تقل عن سنتين في التمويل العقاري والعمر بين 25 و 35 سنة.

موظف مركز اتصال – Contact Center Agent (الرياض، جدة) – وظيفتين : أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط) وحاصل على شهادة الدبلوم وخبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال والعمر بين 25 و 35 سنة.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:

http://career.socpa.org.sa/jobs.php