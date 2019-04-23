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«الجوازات» توضح حقيقة منع المواطنين من السفر لوجود مخالفات مرورية عليهم !

«الجوازات» توضح حقيقة منع المواطنين من السفر لوجود مخالفات مرورية عليهم !
http://almnatiq.net/?p=720588
المناطق_الرياض

نفت المديرية العامة للجوازات،ـ تأثير المخالفات المرورية على إجراءات سفر المواطنين إلى خارج المملكة.
وذكر الحساب الخاص بخدمات الجوازات الإلكترونية “أبشر” على موقع “تويتر” ردا على سؤال وجّه له أحد المواطنين، فيما إذا كان بإمكانه الحصول على تفويض سفر، وعليه مخالفات مرورية.
وأضاف: “المخالفات المرورية لا تعيق إجراءات سفر المواطنين لخارج المملكة، وتصريح السفر إلزامي لمَن هم دون السن القانونية 21 عاماً من الشباب”.

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