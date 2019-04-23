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بلدية بلقرن” تعلن منح مواقع استثمارية مجانية للأسر المنتجة والأولوية لأبناء الشهداء والمرابطين بالحد الجنوبي

بلدية بلقرن” تعلن منح مواقع استثمارية مجانية للأسر المنتجة والأولوية لأبناء الشهداء والمرابطين بالحد الجنوبي
http://almnatiq.net/?p=720590
المناطق_بلقرن

أعلنت بلدية بلقرن التابعة لأمانة منطقة عسير، بدء استقبال الطلبات للراغبين في مزاولة نشاط الاسر المنتجه من

“محافظة بلقرن” حيث تم تخصيص مواقع بشارع الإبداع بمنتزه شيبانة بسبت العلاية خلال فترة الصيف علماً بأن الأولوية لأبناء الشهداء والمرابطين في الحد الجنوبي .

وحددت البلدية يوم الثلاثاء الموافق 1440/08/25هـ آخر موعد لإستقبال الطلبات عبر ايميل البلدية الرسمي [email protected] ويوم الاربعاء الموافق1440/08/26هـ إجراء القرعة العلنية بمسرح البلدية.

وهذا يأتي حرصًا من البلدية على تفعيل الخدمة المجتمعيه ودعم لأبناء الشهداء والمبرابطين بالحد الجنوبي وتقديم جميع الخدمات لهم  .

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