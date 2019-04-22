جبل عويرض بالعلا هيكل حديدي يجعله محط انظار السياح

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قال المواطن نايف بن يعيش المصلوخي العنزي بأن لديه فكرة تجعل من جبل عويرض بمحافظة العلا من أماكن الجذب السياحي بالمنطقة

وتتمثل الفكرة بإنشاء سياج وهيكل حديدي من اسفل واجهة الجبل الى أعلاه المطل على المحافظة ليصبح على شكل عماره او برج بحيث ان من يشاهدة من بعيد يعتقد بأنها عمارة عماره من عشرين او ثلاثين طابق ومن الداخل يحاكي برج ايفل الشهير مع ضرورة وجود مصاعد ومطاعم واماكن جذب وترفيه فيما يتعلق بالسياحة.

بحيث يستطيع الزائر الوصول للحره من اسفل الجبل عوضا عن الصعود بسيارته لمن يخشى الطرق الوعرة والمتعرجة.

وأضاف المواطن العنزي بأنه بالإمكان أيضا انشاء فندق عملاق في اعلى قمة الجبل ومقاهي والعاب وكذا الاستفاده من التيار الهوائي بانشاء مراوح توليد كهرباء كمناظر جماليه وكذا عمل تلفريك مشابه لهدا الطايف للجهه المقابله لحرة عويرض ..

وتمنى المواطن العنزي ان تصبح هذه الفكرة واقعا بأسرع وقت وان تكون باسمه لدى الجهه التى ستقوم بتنفيذه مضيفا ان لديه العديد من الأفكار التي تخدم المحافظة بشكل عام لتصبح إحدى اهم أماكن الجذب السياحي في مملكتنا الغالية ولتكون مواكبة لرؤية المملكة 2030