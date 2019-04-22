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جبل عويرض بالعلا هيكل حديدي يجعله محط انظار السياح

جبل عويرض بالعلا هيكل حديدي يجعله محط انظار السياح

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جبل عويرض بالعلا هيكل حديدي يجعله محط انظار السياح

جبل عويرض بالعلا هيكل حديدي يجعله محط انظار السياح
http://almnatiq.net/?p=720642
المناطق_الرياض
قال المواطن نايف بن يعيش المصلوخي العنزي بأن لديه فكرة تجعل من جبل عويرض بمحافظة العلا من أماكن الجذب السياحي بالمنطقة
وتتمثل الفكرة بإنشاء سياج  وهيكل  حديدي من اسفل واجهة الجبل الى أعلاه  المطل على المحافظة   ليصبح  على شكل عماره او برج  بحيث ان من يشاهدة من بعيد  يعتقد بأنها عمارة  عماره من  عشرين او ثلاثين طابق ومن الداخل يحاكي برج ايفل الشهير مع ضرورة وجود مصاعد ومطاعم واماكن جذب وترفيه فيما يتعلق بالسياحة.
بحيث يستطيع الزائر الوصول للحره من اسفل الجبل عوضا عن الصعود بسيارته لمن يخشى الطرق الوعرة  والمتعرجة.
وأضاف المواطن العنزي بأنه بالإمكان أيضا انشاء فندق عملاق في اعلى قمة الجبل ومقاهي والعاب وكذا  الاستفاده من التيار الهوائي بانشاء مراوح توليد كهرباء  كمناظر جماليه وكذا عمل تلفريك مشابه لهدا الطايف  للجهه المقابله لحرة عويرض ..
وتمنى المواطن العنزي ان تصبح هذه الفكرة واقعا بأسرع وقت وان تكون باسمه لدى الجهه التى ستقوم بتنفيذه مضيفا ان لديه العديد من الأفكار التي تخدم المحافظة بشكل عام لتصبح إحدى اهم أماكن الجذب السياحي في مملكتنا الغالية ولتكون مواكبة لرؤية المملكة 2030

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