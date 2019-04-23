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المملكة ترحب بإعلان وزير الخارجية الأمريكي بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني

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المملكة ترحب بإعلان وزير الخارجية الأمريكي بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني

المملكة ترحب بإعلان وزير الخارجية الأمريكي بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني
http://almnatiq.net/?p=720644
المناطق_واس

عبر معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف عن ترحيب المملكة العربية السعودية البالغ بإعلان معالي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني.
وأعرب معاليه عن دعم المملكة الكامل للخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها خطوة لازمة لحمل النظام الإيراني على وقف سياساته المزعزعة للاستقرار، ودعمه ورعايته للإرهاب حول العالم، حيث دأب النظام الإيراني على استخدام موارد الدولة الإيرانية لتمويل هذه السياسات الخطيرة دون أي اعتبار لمبادئ القانون الدولي.
وشدد معاليه على موقف المملكة الثابت من ضرورة مواصلة الجهود الدولية لحمل النظام الإيراني على الالتزام بمبادئ القانون الدولي ووقف تدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ونشاطاته التي أدت إلى جلب الفوضى والخراب للعديد من الدول.
وأكد معاليه على ما ورد في تصريح معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية من تأكيد المملكة، مجدداً، على مواصلة سياستها الراسخة، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق في جميع الأوقات، وعدم خروجها من نطاق التوازن، وأن المملكة ستقوم بالتنسيق مع منتجي النفط الآخرين من أجل التأكد من توفر إمدادات كافية من النفط للمستهلكين، والسعي لاستقرار ونمو الاقتصاد العالمي.

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