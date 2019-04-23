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جامعة الملك خالد تفتح القبول للمرحلة الثانية من برامج الدراسات العليا

جامعة الملك خالد تفتح القبول للمرحلة الثانية من برامج الدراسات العليا

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جامعة الملك خالد تفتح القبول للمرحلة الثانية من برامج الدراسات العليا

جامعة الملك خالد تفتح القبول للمرحلة الثانية من برامج الدراسات العليا
http://almnatiq.net/?p=720648
المناطق_أبها

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الدراسات العليا فتح باب القبول للمرحلة الثانية من برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1441هـ، وذلك في 15 برنامجًا للماجستير والدكتوراه اعتبارًا من يوم الأحد 23 شعبان الجاري إلى يوم السبت 29 من الشهر نفسه.

وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فايع أن هذه المرحلة تشمل  برنامج الدكتوراه في التاريخ (أكاديمي) وبرنامج الدكتوراه في فلسفة المحاسبة (مدفوع الرسوم)، بالإضافة إلى 13 برنامج ماجستير مدفوعة الرسوم وتشمل: برنامج الأنظمة المهني، وبرنامج الدعوة المهني، وبرنامج إدارة الأعمال التنفيذي، وبرنامج إدارة الأعمال الأكاديمي، وبرنامج المحاسبة المهنية، وبرنامج تقنيات التعليم المهني، وبرنامج التربية الخاصة المهني، وبرنامج القيادة التربوية التنفيذي، وبرنامج الهندسة الميكانيكية (الطاقة المتجددة والبيئة)، وبرنامج هندسة السلامة والوقاية من الحرائق، وبرنامج إدارة المشاريع الإنشائية، وبرنامج نظم المعلومات (بنظام المقررات الدراسية)، وبرنامج هندسة الحاسب الآلي (بنظام المقررات الدراسية).

ودعا آل فايع الراغبين في التسجيل من الطلاب والطالبات إلى الاطلاع على الشروط والتفاصيل والإجراءات على موقع الجامعة الإلكتروني، لافتًا إلى أنه سوف يكون التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة على الرابط:  www.kku.edu.sa.

يذكر أن عمادة الدراسات العليا بالجامعة أنهت خلال الأسابيع الماضية إجراءات المقبولين والمقبولات في 49 برنامجا للماجستير والدكتوراه تمثل المرحلة الأولى من برامج الدراسات العليا بالجامعة والتي تم الإعلان عن القبول بها للعام الجامعي القادم 1441هـ.

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