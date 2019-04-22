“منشآت” شريك رسمي للمعرض العالمي للامتياز التجاري بالشرقية

برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية تشارك الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في المعرض العالمي للامتياز التجاري كشريك رسمي والذي سيقام في 25 أبريل لمدة 3 أيام في مركز الظهران الدولي للمعارض.

وتأتي مشاركة “منشآت” في إطار سعيها لنشر ثقافة الامتياز التجاري لزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي كون الامتياز التجاري يمثل 4 – 6 % من الناتج المحلي في دول العالم، ويسهم في خلق 9 وظائف لكل امتياز تجاري.

ويضم المعرض مجموعة من المتحدثين المتخصصين في النواحي القانونية والتطويرية والاستشارية في مجال الامتياز التجاري “الفرنشايز”، من خلال ورش عمل هدفها دعم القطاع ونشر الوعي حول فوائد الامتياز التجاري للاقتصاد الوطني من خلال القيم المضافة التي يحققها.

كما يحتوي المعرض على عدة جلسات خلال أيامه الثلاثة تناقش مفهوم صناعة الامتياز التجاري، والتطورات التي حدثت عليها في السنوات الأخيرة، مفهوم حق الامتياز التجاري وفوائده للمانح والمستفيد، بالإضافة إلى كيفية صنع علامة تجارية ناجحة، كما ستستعرض الجلسات خطوات منح الامتياز التجاري “الفرنشايز” وعدد من فرص الامتياز التجاري.

وتعد هذه المشاركة امتداد لجهود “منشآت” لبناء صناعة امتياز تجاري مزدهر ومستديم، إذ دشنت “منشآت” منصة الامتياز التجاري منتصف العام الماضي كونه من أهم الأدوات الاستثمارية الفاعلة التي تعمل الهيئة على تفعيلها.

يذكر أن “منشآت” أقامت ملتقى الامتياز التجاري نهاية الشهر الماضي في محافظة جدة حيث استعرض الملتقى فرص الامتياز التجاري من جميع دول العالم، وتقييم الفُرص التجارية والأفكار، نقاشات مع مستثمرين آخرين في مجال الامتياز التجاري والتعلم من خبراء هذه الصناعة.