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أمير تبوك يلتقي المواطنين وأهالي المنطقة في لقائه الأسبوعي 

أمير تبوك يلتقي المواطنين وأهالي المنطقة في لقائه الأسبوعي 

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أمير تبوك يلتقي المواطنين وأهالي المنطقة في لقائه الأسبوعي 

أمير تبوك يلتقي المواطنين وأهالي المنطقة في لقائه الأسبوعي 
http://almnatiq.net/?p=720654
المناطق - تبوك
التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في لقائه الأسبوعي مساء امس المواطنين ورؤساء المحاكم والقضاة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة، وذلك في القصر الحكومي.
ورحب سموه بالجميع وتناول سموه في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية منوهاً سموه باللحمة الوطنية الصادقة التي تميز مجتمعنا  داعياً الله أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد حفظهما الله
عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه ، حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

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