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السفارة السعودية في سريلانكا تنعي مواطنين توفيا إثر الاعتداءات الإرهابية

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السفارة السعودية في سريلانكا تنعي مواطنين توفيا إثر الاعتداءات الإرهابية

السفارة السعودية في سريلانكا تنعي مواطنين توفيا إثر الاعتداءات الإرهابية
http://almnatiq.net/?p=720659
المناطق - الرياض

نعت السفارة السعودية في سريلانكا المواطنين أحمد زين الجعفري و وهاني ماجد عثمان، اللذان توفيا إثر الاعتداء الإرهابي في سريلانكا.

وأعلن متحدث باسم الشرطة السريلانكية، ارتفاع عدد قتلى هجمات الكنائس والفنادق بسريلانكا إلى 290 بالإضافة إلى نحو 500 جريح.

يأتي ذلك فيما فككت الشرطة عبوة ناسفة يدوية الصنع تم العثور عليها في وقت متأخر من ليل الأحد قرب مطار كولومبو الدولي.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة “فرانس برس” إن العبوة الناسفة هي قنبلة “منزلية الصنع” عبارة عن “أنبوب وضعت بداخله متفجرات”، وقد تم العثور عليها على طريق مؤدية إلى محطة الركاب الرئيسية في المطار الذي واصل عمله، في ظل إجراءات أمنية مشددة، إثر الاعتداءات الدامية التي استهدفت كنائس وفنادق في أنحاء مختلفة من البلاد في أحد الفصح وأوقعت المئات بين قتيل وجريح.

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