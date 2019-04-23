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ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى 310 قتلى

ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى 310 قتلى
http://almnatiq.net/?p=720693
المناطق - الرياض

ارتفع عدد ضحايا سلسلة التفجيرات، التي ضربت سريلانكا أمس الأول الأحد، إلى 310 قتلى إثر وفاة العديد من الأشخاص متأثرين بجروحهم .
وقال المتحدث باسم الشرطة روان غوناسيكيرا في بيان له اليوم إن السلطات استجوبت في هذه المرحلة 40 شخصا على خلفية التفجيرات ،مشيراً إلى أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 310 قتلى.
وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل 290 شخصا ولا يزال عدد الجرحى قرابة 500.

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