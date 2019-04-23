“اليونيسف”: نحتاج 4.78 مليون دولار لتلبية الاحتياجات في طرابلس الليبية

المناطق - الرياض

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” وصول طائرة من قِبلها إلى مطار مصراتة، في شمال غرب ليبيا، تحمل 18 طناً من إمدادات الطوارئ اللازمة.

وأوضحت اليونيسف في بيان لها اليوم أن هذه المساعدات ستمكن اليونيسف الوصول إلى الأطفال المتضررين من النزاع وعائلاتهم المتواجدين في طرابلس وما حولها من المناطق.

وناشدت اليونيسف بشكل عاجل للحصول على 4.78 مليون دولار أمريكي لكي تتمكن من مواصلة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الآخذة بالازدياد في طرابلس وغرب ليبيا.

وأشارت إلى أن القتال في طرابلس أثر على حياة حوالي 1.5 مليون شخص، من بينهم نصف مليون طفل.