احدث الأخبار

“المركزي اليمني” يعلن استعداده لتغطية احتياجات البنوك من العملات الأجنبية
أبرز المواد
 كاتب عربي: المملكة والإمارات تكامل يعيد تشكيل خارطة القوى الإقليمية
أبرز المواد
 “اليونيسف”: نحتاج 4.78 مليون دولار لتلبية الاحتياجات في طرابلس الليبية
أبرز المواد
 ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى 310 قتلى
أبرز المواد
 تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه
أبرز المواد
 أمير الجوف يستقبل مدير هيئة السياحة والتراث الوطني المعين حديثاً
منطقة الجوف
 أمير الجوف يستقبل رئيس وأعضاء لجنة أصدقاء البيئة
منطقة الجوف
 تحطم طائرة ركاب ومصرع جميع ركابها في ولاية تكساس الأمريكية
أبرز المواد
 طلاب هديب يتفاعلون و يستنكرون الهجوم الإرهابي بالزلفي
منطقة الجوف
 طلاب المنح في الجامعات يزورون قرية ذي عين التراثية بالمخواة
منطقة الباحة
 مدير جامعة الجوف يرعى ختام أنشطة العام الجامعي ٤٠/٣٩هـ
منطقة الجوف
 “ساس” تعرض التأثير الإيجابي للتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي على القطاعات الإقليمية
منوعات
“المركزي اليمني” يعلن استعداده لتغطية احتياجات البنوك من العملات الأجنبية

“المركزي اليمني” يعلن استعداده لتغطية احتياجات البنوك من العملات الأجنبية

أبرز المواد
كاتب عربي: المملكة والإمارات تكامل يعيد تشكيل خارطة القوى الإقليمية

كاتب عربي: المملكة والإمارات تكامل يعيد تشكيل خارطة القوى الإقليمية

أبرز المواد
“اليونيسف”: نحتاج 4.78 مليون دولار لتلبية الاحتياجات في طرابلس الليبية

“اليونيسف”: نحتاج 4.78 مليون دولار لتلبية الاحتياجات في طرابلس الليبية

أبرز المواد
ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى 310 قتلى

ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى 310 قتلى

أبرز المواد

“المركزي اليمني” يعلن استعداده لتغطية احتياجات البنوك من العملات الأجنبية

“المركزي اليمني” يعلن استعداده لتغطية احتياجات البنوك من العملات الأجنبية
http://almnatiq.net/?p=720700
المناطق - وكالات

ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن البنك المركزي اليمني أعلن استعداده لتغطية احتياجات جميع البنوك التجارية والإسلامية من العملات الأجنبية لتمويل واردات السلع إلى البلد.
وذكرت الوكالة في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين أن فرع البنك المركزي في عدن، حيث مقر الحكومة المعترف بها دوليا، أصدر بيانا باستعداده لبيع العملة الصعبة للبنوك بسعر 506 ريالات للدولار الواحد أو بأسعار السوق “أيهما أقل”.
ونقلت الوكالة عن البيان أن ذلك سيغطي “الاعتمادات وتحويلات الاستيراد الخاصة بعملائهم ولجميع السلع من غير السلع الأساسية الممولة من الوديعة السعودية” التي يبلغ قيمتها مليارا دولار وتهدف للمساعدة في تمويل واردات السلع الأساسية والمنتجات البترولية.

روابط ذات صلة

كاتب عربي: المملكة والإمارات تكامل يعيد تشكيل خارطة القوى الإقليمية

كاتب عربي: المملكة والإمارات تكامل يعيد تشكيل خارطة القوى الإقليمية
“اليونيسف”: نحتاج 4.78 مليون دولار لتلبية الاحتياجات في طرابلس الليبية

“اليونيسف”: نحتاج 4.78 مليون دولار لتلبية الاحتياجات في طرابلس الليبية
ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى 310 قتلى

ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى 310 قتلى

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*