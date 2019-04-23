3.22 % فقط نسبة المساحة المزروعة في السعودية من إجمالي الأراضي الصالحة

3.22 % فقط نسبة المساحة المزروعة في السعودية من إجمالي الأراضي الصالحة

أبرز المواد
برعاية الأمير احمد بن فهد .. انطلاق المعرض العالمي للامتياز التجاري

برعاية الأمير احمد بن فهد .. انطلاق المعرض العالمي للامتياز التجاري

المنطقة الشرقية
الأمير أحمد بن فهد يدشن حزمة من مشاريع الترفيه بالمنطقة الشرقية 

الأمير أحمد بن فهد يدشن حزمة من مشاريع الترفيه بالمنطقة الشرقية 

أبرز المواد
رئيس مجلس الشورى يصل إلى باكستان

رئيس مجلس الشورى يصل إلى باكستان

أبرز المواد

3.22 % فقط نسبة المساحة المزروعة في السعودية من إجمالي الأراضي الصالحة

3.22 % فقط نسبة المساحة المزروعة في السعودية من إجمالي الأراضي الصالحة
http://almnatiq.net/?p=720702
المناطق - الرياض

قال الدكتور خالد الرويس المشرف على كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للأمن الغذائي، إلى سبعة عوائق تواجه الزراعة في العالم العربي، أبرزها أن المنطقة العربية تقع ضمن تصنيف الأراضي الجافة وشديدة الجفاف، ويسود فيها المناخ الصحراوي، حيث تشكل الأراضي المتصحرة والمهددة بالتصحر نحو 80 في المائة من إجمالي مساحة الوطن العربي.
وأوضح وفقا لـ”الاقتصادية” أن الخصائص البيئية لمنطقة الوطن العربي تشير إلى محدودية الموارد المائية العذبة، حيث تعد منطقة الوطن العربي من مناطق الفقر المائي (أقل من 1000م3/فرد/سنة)، نظرا لانخفاض معدلات هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة.
وأضاف “أن معظم الأراضي الصالحة للزراعة في الوطن العربي تتطلب مزيدا من الاستثمارات في البنية التحتية اللازمة لإدخال هذه الأراضي في دائرة الإنتاج”.
يأتي ضعف الاستثمارات المخصصة للقطاع الزراعي، حيث لا تزيد الاستثمارات الزراعية عن 1 في المائة من جملة الاستثمارات الكلية للوطن العربي، يليه عدم نضج سياسة التكامل الزراعي بين الدول العربية، إلى جانب انخفاض أجور العمالة الزراعية مقارنة بنظيرتها في القطاعات الاقتصادية الأخرى، ما يؤدي إلى هروب العمالة الزراعية للعمل في القطاعات الأخرى غير الزراعية رغبة في تحسين مستوى معيشتهم، وأخيرا التفتت والتشتت للحيازات الزراعية، ما يصعب معها تطبيق التكنولوجيات الحديثة في النشاط الزراعي.

روابط ذات صلة

الأمير أحمد بن فهد يدشن حزمة من مشاريع الترفيه بالمنطقة الشرقية 

الأمير أحمد بن فهد يدشن حزمة من مشاريع الترفيه بالمنطقة الشرقية 
رئيس مجلس الشورى يصل إلى باكستان

رئيس مجلس الشورى يصل إلى باكستان
“ناسا” تحذر من ضرر “الجميلة والوحش” على الأرض

“ناسا” تحذر من ضرر “الجميلة والوحش” على الأرض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*