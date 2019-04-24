“إنستجرام”.. ساحة جديدة للمخابرات الأمريكية

المناطق - وكالات

أكد موقع إنستغرام تعاونه مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، المعروفة اختصارا بـ “سي آي إيه”، لإنشاء حساب خاص بالوكالة، وفقا لموقع “ذا فيرج”.

وتاتي تأكيدات إنستجرام بعد تصريح مديرة الاستخبارات المركزية، جينا هاسبل، قبل أيام عن نية الوكالة إنشاء حساب خاص بها على إنستجرام.

وتحظى وكالة الاستخبارات المركزية بوجود قوي على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال حسابين على فيسبوك (يتابعه أكثر من 800 ألف متابع) وآخر على تويتر (يتابعه أكثر من 2.5 مليون متابع).

ولم يتم الإعلان عن موعد إطلاق الحساب رسميا أو الغرض منه، وفقا لـ “سكاي نيوز”.