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الذهب يتراجع مع قوة الأسهم رغم دعم عقوبات إيران

الذهب يتراجع مع قوة الأسهم رغم دعم عقوبات إيران
http://almnatiq.net/?p=720709
المناطق - وكالات

تراجع الذهب اليوم الثلاثاء حيث حفزت قوة الأسهم شهية المخاطرة لدى المستثمرين، مما خفف أثر الدعم الناتج عن تحرك واشنطن لإنهاء إعفاءات عقوبات النفط المفروضة على إيران.
وفي الساعة 05:57 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2 بالمئة إلى 1272.66 دولار للأوقية (الأونصة). وفقدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة أيضا ليسجل السعر 1274.60 دولار للأوقية.
وقالت مارجريت يانج المحللة لدى سي.ام.سي ماركتس في سنغافورة “الذهب يحاول حاليا العثور على قاع للأجل القصير حول مستوى 1274-1275 دولارا للأوقية، خاصة في ظل استمرار صعود أسواق الأسهم.”
وفي المعادن الأخرى، انخفضت الفضة 0.2 بالمئة إلى 14.95 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 897.37 دولار للأوقية بعد أن سجل ذروته في أسبوعين عند 911.75 دولار خلال الجلسة السابقة.
وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1386.72 دولار للأوقية، بعد أن فقد ما يصل إلى 3.5 بالمئة ليسجل 1373 دولارا في الجلسة السابقة.

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