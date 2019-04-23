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“الأرصاد” تنبه.. استمرار انعدام الرؤية الأفقية بنجران بسبب العاصفة الترابية

“الأرصاد” تنبه.. استمرار انعدام الرؤية الأفقية بنجران بسبب العاصفة الترابية

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“الأرصاد” تنبه.. استمرار انعدام الرؤية الأفقية بنجران بسبب العاصفة الترابية

“الأرصاد” تنبه.. استمرار انعدام الرؤية الأفقية بنجران بسبب العاصفة الترابية
http://almnatiq.net/?p=720723
المناطق - نجران

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من استمرار انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية، على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات خباش وحبونا ويدمه والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ 1 صباحاً من يوم الأربعاء.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى إتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة، متمنية السلامة للجميع.

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