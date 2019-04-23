أمانة الاحساء: بدء تطبيق لائحة الجزاءات لمخالفي ( المطويات والملصقات ) الدعائية

المناطق - الأحساء

تبدأ أمانة الاحساء ممثلة بوكالة البلديات بتطبيق الجزاءات البلدية وفق اللوائح والأنظمة بحق المخالفين من التجار والمستثمرين والافراد ممن يعمدون الى توزيع المطويات وكذلك نشر الملصقات التسويقية والدعائية على المنازل والمرافق العامة والاشارات المرورية واعمدة الانارة وخلافه من الوسائل الأخرى ،ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين الى الإبلاغ عن تلك التجاوزات من خلال رقم العمليات المركزية ( 940 ) .

في حين أوضح المتحدث الرسمي للامانة خالد بن محمد بووشل ان هذا الاجراء يأتي انطلاقا ًمن توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي ضمن مبادرة الوزارة لمعالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري ومنعاً لهذه الظاهرة السلية ، لافتاً الى انه سيتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة بحق المخالفين حسب المادة رقم (5/19) من لائحة الغرامات والجزاءات البلدية ، حيث سيتم ربط غرامة المخالف برقم السجل المدني اورقم إقامة المخالف المربوط برقم الاتصال المدون على الملصق اوالمنشور سواءً كانوا ( افراداً اوشركات ومؤسسات اومحلات تجارية).