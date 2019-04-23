احدث الأخبار

متابعة إختبارات 47 مدرسة إلكترونياً بمكتب التعليم بشرق الدمام
المنطقة الشرقية
 أمانة الاحساء: بدء تطبيق لائحة الجزاءات لمخالفي ( المطويات والملصقات ) الدعائية
المنطقة الشرقية
 غرفة الأحساء تؤكد اهتمامها بتفعيل حركة مطار الأحساء الدولي
المنطقة الشرقية
 “الأرصاد” تنبه.. استمرار انعدام الرؤية الأفقية بنجران بسبب العاصفة الترابية
أبرز المواد
 “المركزي اليمني” يعلن استعداده لتغطية احتياجات البنوك من العملات الأجنبية
أبرز المواد
 كاتب عربي: المملكة والإمارات تكامل يعيد تشكيل خارطة القوى الإقليمية
أبرز المواد
 “اليونيسف”: نحتاج 4.78 مليون دولار لتلبية الاحتياجات في طرابلس الليبية
أبرز المواد
 ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى 310 قتلى
أبرز المواد
 تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه
أبرز المواد
 أمير الجوف يستقبل مدير هيئة السياحة والتراث الوطني المعين حديثاً
منطقة الجوف
 أمير الجوف يستقبل رئيس وأعضاء لجنة أصدقاء البيئة
منطقة الجوف
 تحطم طائرة ركاب ومصرع جميع ركابها في ولاية تكساس الأمريكية
أبرز المواد
متابعة إختبارات 47 مدرسة إلكترونياً بمكتب التعليم بشرق الدمام

متابعة إختبارات 47 مدرسة إلكترونياً بمكتب التعليم بشرق الدمام

المنطقة الشرقية
أمانة الاحساء: بدء تطبيق لائحة الجزاءات لمخالفي ( المطويات والملصقات ) الدعائية

أمانة الاحساء: بدء تطبيق لائحة الجزاءات لمخالفي ( المطويات والملصقات ) الدعائية

المنطقة الشرقية
غرفة الأحساء تؤكد اهتمامها بتفعيل حركة مطار الأحساء الدولي

غرفة الأحساء تؤكد اهتمامها بتفعيل حركة مطار الأحساء الدولي

المنطقة الشرقية
“الأرصاد” تنبه.. استمرار انعدام الرؤية الأفقية بنجران بسبب العاصفة الترابية

“الأرصاد” تنبه.. استمرار انعدام الرؤية الأفقية بنجران بسبب العاصفة الترابية

أبرز المواد

أمانة الاحساء: بدء تطبيق لائحة الجزاءات لمخالفي ( المطويات والملصقات ) الدعائية

أمانة الاحساء: بدء تطبيق لائحة الجزاءات لمخالفي ( المطويات والملصقات ) الدعائية
http://almnatiq.net/?p=720726
المناطق - الأحساء

تبدأ أمانة الاحساء ممثلة بوكالة البلديات بتطبيق الجزاءات البلدية وفق اللوائح والأنظمة بحق المخالفين من التجار والمستثمرين والافراد ممن يعمدون الى توزيع المطويات وكذلك نشر الملصقات التسويقية والدعائية على المنازل والمرافق العامة والاشارات المرورية واعمدة الانارة وخلافه من الوسائل الأخرى ،ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين الى الإبلاغ عن تلك التجاوزات من خلال رقم العمليات المركزية ( 940 ) .
في حين أوضح المتحدث الرسمي للامانة خالد بن محمد بووشل ان هذا الاجراء يأتي انطلاقا ًمن توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي ضمن مبادرة الوزارة لمعالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري ومنعاً لهذه الظاهرة السلية ، لافتاً الى انه سيتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة بحق المخالفين حسب المادة رقم (5/19) من لائحة الغرامات والجزاءات البلدية ، حيث سيتم ربط غرامة المخالف برقم السجل المدني اورقم إقامة المخالف المربوط برقم الاتصال المدون على الملصق اوالمنشور سواءً كانوا ( افراداً اوشركات ومؤسسات اومحلات تجارية).

روابط ذات صلة

متابعة إختبارات 47 مدرسة إلكترونياً بمكتب التعليم بشرق الدمام

متابعة إختبارات 47 مدرسة إلكترونياً بمكتب التعليم بشرق الدمام
غرفة الأحساء تؤكد اهتمامها بتفعيل حركة مطار الأحساء الدولي

غرفة الأحساء تؤكد اهتمامها بتفعيل حركة مطار الأحساء الدولي
“منشآت” شريك رسمي للمعرض العالمي للامتياز التجاري بالشرقية

“منشآت” شريك رسمي للمعرض العالمي للامتياز التجاري بالشرقية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*