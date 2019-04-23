متابعة إختبارات 47 مدرسة إلكترونياً بمكتب التعليم بشرق الدمام

الدمام - المناطق

إستحدث مكتب التعليم بشرق الدمام التابع لإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية نظام إلكتروني لمتابعة سير الإختبارات وهو نظام يستحدث لأول مرة على مستوى المنطقة الشرقية يُتيح لمدير مكتب التعليم والمشرفين متابعة سير الإختبارات إلكترونيآ ” أون لاين ” بالتفصيل لجميع المدارس التابعة لمكتب شرق الدمام ” بنين ” ويبلغ عددها 47 مدرسة لمرحلتي المتوسطة والثانوية و أكثر من 20 الف طالب .

وذكر مشرف تقنية المعلومات بمكتب شرق الدمام خالد الغامدي أن النظام مستحدث وهو الوحيد على مستوى المنطقة الشرقية وهو بديل عن الورق ويقوم المشرف الزائر للمدرسة بتعبئة حقول عدد الحضور والغياب بالنسبة للطلاب والملاحظات إن وجدت ، إضافة الى أن مدير المكتب يكون على إطلاع مباشر على أوضاع المدرسة وتدوين أي ملاحظة والإبلاغ عنها .

وأضاف الغامدي أن هذا النظام يلزم جميع المشرفين التربويين بتعبئته بشكل يومي أثناء زياراتهم للمدارس ، كما أن هناك تقييم في نهاية الموقع عن وضع المدرسة يقوم بوضعه المشرف الزائر للمدرسة .