احدث الأخبار

متابعة إختبارات 47 مدرسة إلكترونياً بمكتب التعليم بشرق الدمام
المنطقة الشرقية
 أمانة الاحساء: بدء تطبيق لائحة الجزاءات لمخالفي ( المطويات والملصقات ) الدعائية
المنطقة الشرقية
 غرفة الأحساء تؤكد اهتمامها بتفعيل حركة مطار الأحساء الدولي
المنطقة الشرقية
 “الأرصاد” تنبه.. استمرار انعدام الرؤية الأفقية بنجران بسبب العاصفة الترابية
أبرز المواد
 “المركزي اليمني” يعلن استعداده لتغطية احتياجات البنوك من العملات الأجنبية
أبرز المواد
 كاتب عربي: المملكة والإمارات تكامل يعيد تشكيل خارطة القوى الإقليمية
أبرز المواد
 “اليونيسف”: نحتاج 4.78 مليون دولار لتلبية الاحتياجات في طرابلس الليبية
أبرز المواد
 ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى 310 قتلى
أبرز المواد
 تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه
أبرز المواد
 أمير الجوف يستقبل مدير هيئة السياحة والتراث الوطني المعين حديثاً
منطقة الجوف
 أمير الجوف يستقبل رئيس وأعضاء لجنة أصدقاء البيئة
منطقة الجوف
 تحطم طائرة ركاب ومصرع جميع ركابها في ولاية تكساس الأمريكية
أبرز المواد
متابعة إختبارات 47 مدرسة إلكترونياً بمكتب التعليم بشرق الدمام

متابعة إختبارات 47 مدرسة إلكترونياً بمكتب التعليم بشرق الدمام

المنطقة الشرقية
أمانة الاحساء: بدء تطبيق لائحة الجزاءات لمخالفي ( المطويات والملصقات ) الدعائية

أمانة الاحساء: بدء تطبيق لائحة الجزاءات لمخالفي ( المطويات والملصقات ) الدعائية

المنطقة الشرقية
غرفة الأحساء تؤكد اهتمامها بتفعيل حركة مطار الأحساء الدولي

غرفة الأحساء تؤكد اهتمامها بتفعيل حركة مطار الأحساء الدولي

المنطقة الشرقية
“الأرصاد” تنبه.. استمرار انعدام الرؤية الأفقية بنجران بسبب العاصفة الترابية

“الأرصاد” تنبه.. استمرار انعدام الرؤية الأفقية بنجران بسبب العاصفة الترابية

أبرز المواد

متابعة إختبارات 47 مدرسة إلكترونياً بمكتب التعليم بشرق الدمام

متابعة إختبارات 47 مدرسة إلكترونياً بمكتب التعليم بشرق الدمام
http://almnatiq.net/?p=720727
الدمام - المناطق

إستحدث مكتب التعليم بشرق الدمام التابع لإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية نظام إلكتروني لمتابعة سير الإختبارات وهو نظام يستحدث لأول مرة على مستوى المنطقة الشرقية يُتيح لمدير مكتب التعليم والمشرفين متابعة سير الإختبارات إلكترونيآ ” أون لاين ” بالتفصيل لجميع المدارس التابعة لمكتب شرق الدمام ” بنين ” ويبلغ عددها 47 مدرسة لمرحلتي المتوسطة والثانوية و أكثر من 20 الف طالب .

وذكر مشرف تقنية المعلومات بمكتب شرق الدمام خالد الغامدي أن النظام مستحدث وهو الوحيد على مستوى المنطقة الشرقية وهو بديل عن الورق ويقوم المشرف الزائر للمدرسة بتعبئة حقول عدد الحضور والغياب بالنسبة للطلاب والملاحظات إن وجدت ، إضافة الى أن مدير المكتب يكون على إطلاع مباشر على أوضاع المدرسة وتدوين أي ملاحظة والإبلاغ عنها .

وأضاف الغامدي أن هذا النظام يلزم جميع المشرفين التربويين بتعبئته بشكل يومي أثناء زياراتهم للمدارس ، كما أن هناك تقييم في نهاية الموقع عن وضع المدرسة يقوم بوضعه المشرف الزائر للمدرسة .

روابط ذات صلة

أمانة الاحساء: بدء تطبيق لائحة الجزاءات لمخالفي ( المطويات والملصقات ) الدعائية

أمانة الاحساء: بدء تطبيق لائحة الجزاءات لمخالفي ( المطويات والملصقات ) الدعائية
غرفة الأحساء تؤكد اهتمامها بتفعيل حركة مطار الأحساء الدولي

غرفة الأحساء تؤكد اهتمامها بتفعيل حركة مطار الأحساء الدولي
“منشآت” شريك رسمي للمعرض العالمي للامتياز التجاري بالشرقية

“منشآت” شريك رسمي للمعرض العالمي للامتياز التجاري بالشرقية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*