غرفة الأحساء تؤكد اهتمامها بتفعيل حركة مطار الأحساء الدولي

الاحساء - المناطق

أكد الأستاذ محمد عبدالرحمن العفالق رئيس لجنة السياحة والترفيه بغرفة الأحساء أن ملف إنعاش مطار الأحساء الدولي يحظى بأهمية ومتابعة كبيرة من الغرفة واللجنة من خلال بحث سُبل تفعيل حركته وزيادة رحلات السفر منه وإليه بما يساهم في تعزيز مساهمته في دعم النشاطات الاقتصادية وتسريع عملية التنمية ومواكبة وتيرة النمو والتطور المتصاعدة بالأحساء.

جاء ذلك ضمن اجتماع للجنة عُقد برئاسة العفالق في قاعة الاجتماعات بمقر الغرفة الرئيسي أخيرًا، وناقش نتائج ومخرجات مهرجان موسم الشرقية 2019، وما تمخض عنه من حراك اقتصادي وسياحي وترفيهي وثقافي كبير، حيث جرى التأكيد على تعاون وتفاعل أهالي الأحساء مع برامج وفعاليات الموسم بالواحة والجهود المتميزة التي بذلت لإنجاحه بما يواكب إنجازات واستحقاقات الواحة السياحية والتراثية العربية والعالمية مؤكدًا ضرورة تفعيل دور وكالات ومكاتب السفر في زيادة حركة المطار.

وبيّن العفالق أن الاجتماع تقدم بالشكر والتقدير لسمو أمير الشرقية ومعالي رئيس الهيئة العامة للترفيه على رعاية وتنفيذ مهرجان موسم الشرقية، فضلًا عن تطرقه إلى عدد من المحاور الأخرى من بينها فكرة تنفيذ مهرجان الأحساء للمسرح الفكاهي وملتقى الأحساء السياحي الأول “الواقع والتطلعات” ضمن برامج وفعاليات موسم الشرقية القادم بالإضافة إلى دراسة زيادة عدد الفعاليات السياحية وتطويرها واستمرار متابعة تفعيل مطار الأحساء من خلال استحداث أدوات وحلول جديدة.