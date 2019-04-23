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امير تبوك يستقبل أسرة العلي

امير تبوك يستقبل أسرة العلي
http://almnatiq.net/?p=720748
المناطق - تبوك
استقبل  صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه في الإمارة اليوم، اسرة العلي يتقدمهم عضو مجلس منطقة تبوك سابقا مدني محمد امين العلي  الذين قدموا للسلام على سموه، مقدمين شكرهم لسموه على وقفته الصادقة وتعزيتهم في فقيدهم الدكتور نايف عبدالعزيز العلي  وأكد سموه في حديثة معهم قائلا انتم اسرة كريمة وماعرف عنكم الا كل خير .  وأعرب مدني العلي واشقائة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو امير منطقة تبوك على ماحظيت بهم عائلته على تعزيتهم في ابن شقيقهم رحمه الله  ، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم ، سائلين المولى القدير أن يجزى سموه خير الجزاء  .

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