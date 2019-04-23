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ملك المغرب يقوم بجولة خليجية تشمل المملكة خلال الأسبوع المقبل

ملك المغرب يقوم بجولة خليجية تشمل المملكة خلال الأسبوع المقبل
http://almnatiq.net/?p=720751
المناطق - الرياض
كشفت مصادر مغربية عن قيام الملك المغربي محمد السادس، بجولة رسمية في بعض الدول الخليجية، الأسبوع المقبل، تشمل كل من المملكة والكويت والبحرين وسلطنة عمان.
وقال موقع “edito24” المغربي، أن زيارة الملك محمد السادس التي سيقوم بها الملك إلى المملكة ستكون في الفترة ما بين 24 إلى 26 أبريل الجاري، حيث سيجري الملك محادثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
في سياق متصل أكد الموقع أن الملك محمد السادس سيقوم بزيارة صداقة وعمل للمملكة الأردنية، يوم 26 أبريل الجاري، من أجل التوقيع على عدة اتفاقيات تعاون ثنائية تهدف إلى تعزيز شراكة المغرب مع الأردن.

 

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