امير تبوك خلال ترأسه الجلسة الافتتاحية لمجلس المنطقة : مجلس منطقة تبوك يعرب عن اعتزازه وافتخاره الدائم برجال الامن

المناطق - تبوك

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة اليوم الثلاثاء 18/08/1440هـ الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى لمجلس المنطقة للعام المالي 1440/1441هـ وفي مستهل الجلسة عبر المجلس عن اعتزازه وافتخاره الدائم برجال الأمن الأوفياء وما يسطرونه من تضحيات وفداء لدينهم وأمتهم ومقدساتهم على أثر الحادث المؤسف الذي وقع في محافظة الزلفي مشيداً بالإنجاز الاستباقي الذي أوضحه بيان رئاسة أمن الدولة وأكد المجلس على الدور والمسئولية الكبيرة على المواطن وصفته رجل الأمن الأول. سائلاً المولى القدير بان يديم على بلادنا امنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهم الله بعد ذلك استعرض المجلس التقرير السنوي الذي أعدته الأمانة العامة لمجلس المنطقة متضمناً إنجازات المجلس وعمله خلال العام المالي 1439/1440هـ وما تم بحثه من موضوعات وما انتهى إليه من إجراءات وما تحقق من نتائج.

كما ناقش المجلس عدد من النقاط المدرجة على جدول الاعمال .