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هيئة الاتصالات تدعو شركات التوصيل عبر التطبيقات إلى تسجيل بياناتها

هيئة الاتصالات تدعو شركات التوصيل عبر التطبيقات إلى تسجيل بياناتها

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هيئة الاتصالات تدعو شركات التوصيل عبر التطبيقات إلى تسجيل بياناتها

هيئة الاتصالات تدعو شركات التوصيل عبر التطبيقات إلى تسجيل بياناتها
http://almnatiq.net/?p=720789
المناطق - واس

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم جميع شركات التوصيل عبر التطبيقات إلى تسجيل بياناتها في موقعها الإلكتروني، وذلك بهدف مشاركتها التشريعات والتنظيمات المتعلقة بنشاطها، وبناء نماذج عمل تضمن الاستدامة وتوطين الوظائف، وتعزيز المنافسة، وحماية حقوق المستخدمين، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتولي الهيئة الاختصاصات التنظيمية لقطاع البريد والاختصاصات الرقابية، وحوكمة القطاع، وفتح السوق، وجذب الاستثمارات.
وقالت الهيئة في بيان صحفي لها اليوم، أن قطاع الخدمات البريدية واللوجستية السعودي يعد سوقًا واعدًا يتضمن فرص جاذبة للاستثمار والابتكار لتطوير الخدمات، على نحو يلائم حاجات اليوم وتطلعات المستقبل، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى دفع مسيرة الاقتصاد الوطني، ومواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يذكر أن دعوة الهيئة لجميع شركات التوصيل عبر التطبيقات إلى تسجيل بياناتها، تأتي ضمن إحدى نتائج مؤتمر تمكين الخدمات البريدية واللوجستية المنعقد في أبريل من العام الحالي للارتقاء بكافة خدمات هذا القطاع في المملكة.
ويمكن للشركات التسجيل عبر موقع الهيئة الإلكتروني عبر الرابط التالي : https://portalservices.citc.gov.sa/E-Services/Delivery/DeliveryRequest.aspx?BQXPtUXVubOspb6dbNmI0Q.

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