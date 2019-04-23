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محافظ بلجرشي يطلق مبادرة ” الأولوية لهم “

محافظ بلجرشي يطلق مبادرة ” الأولوية لهم “

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محافظ بلجرشي يطلق مبادرة ” الأولوية لهم “

محافظ بلجرشي يطلق مبادرة ” الأولوية لهم “
http://almnatiq.net/?p=720792
المناطق - الباحة
أطلق محافظ بلجرشي غلاب بن غالب أبو خشيم اليوم مبادرة ” الأولوية لهم ” التي ينظمها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة في مستشفى الامير مشاري بن سعود بحضور مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية شايق ال شايق والتي تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة ‏وكبار السن والنساء الحوامل والمرضعات .
وأطلع محافظ بلجرشي على المعرض المصاحب الذي يضم نشرات تثقيفية وتوعوية عن المبادرة وأهدافها وشاهد عرض مرئي يتضمن شرحا عن المبادرة وامكانية تحسين الوصول الى الخدمات للمستفيدين بشكل ميسّر وتقليل وقوفهم في امكان الانتظار وتسهيل الحركة والتنقل لذوي الإعاقة وكبار السن في القطاعات الحكومية والأهلية.
بعدها قام محافظ بلجرشي بتوزيع الهدايا والورود للمرضى المنومين بالاقسام الداخلية وتعريفهم بالمبادرة واهدافها .
وأكد محافظ بلجرشي أن المستهدفين من المبادرة يمثلون جزءاً مهماً في المجتمع ولهم الأولوية في الحصول على الخدمات والاستفادة منها مشيدا بحرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وسعيها من خلال هذه المبادرة الى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية تحسين نمط الحياة المعيشية لكافة شرائح المجتمع منوها بدعم سمو امير المنطقة للمبادرة وحرصه على تقديم أفضل الخدمات لاهالي المنطقة .

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