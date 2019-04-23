صحة بيشة تكرّم متقاعديها وتهديهم ” وفاء “

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أطلق مدير الشئون الصحية بمحافظة بيشة سعيد بن جابر القحطاني مبادرة ” وفاء ” تكريماً لمتقاعدي صحة بيشة خلال الحفل الذي اقامته صحة بيشة مساء امس الاثنين لتكريم المتقاعدين والمتميزين بصحة بيشة خلال عام 2018م ، وبدأ الاحتفال بالقرآن الكريم فكلمة لمتقاعدي صحة بيشة القاها عنهم الأستاذ محمد بن سعيد القرني فقصيدتين شعرية فكلمة لمدير الشئون الصحية بمحافظة بيشة سعيد بن جابر القحطاني قدم خلالها شكره لمنسوبي صحة بيشة المحالين للتقاعد هذا العام مؤكداً في الوقت ان علاقة صحة بيشة بمنسوبيها لن تنتهي بقرار التقاعد بل هي علاقة ممتدة وستبقى مميزة وفي ختام كلمته اعلن اطلاق مبادرة ” وفاء ” شكراً وعرفاناً لمتقاعدي صحة بيشة، وتقدم المبادرة العديد من الخدمات الخاصة بمتقاعدي صحة بيشة مع اعطائهم الأولوية في بعض الخدمات من خلال استفادتهم من خدمات مكاتب تسرني خدمات في المنشئات الصحية وديوان المديرية.

وفي ختام الحفل كرّم مدير صحة بيشة المتقاعدين والإدارات المتميزة خلال 2018م مقدماً في الوقت ذاته شكره لكل من عمل وبذل على إنجاح صحة بيشة وتحسين خدماتها وتميزها