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أمير تبوك يواسي أسرة السحلي
http://almnatiq.net/?p=720801
المناطق - تبوك
واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, الدكتور عبدالخالق بن حمزه السحلي  عضو مجلس منطقة تبوك سابقًا في وفاة شقيقه عبدالعزيز  رحمه الله ـ.
وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته بوفاة فقيدهم سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
من جهته أعرب الدكتور عبدالخالق السحلي عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من سموه، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

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