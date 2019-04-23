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رئيس الهيئة العامة للرياضة يرأس وفد المملكة في اجتماع وزراء الشباب والرياضة العرب

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رئيس الهيئة العامة للرياضة يرأس وفد المملكة في اجتماع وزراء الشباب والرياضة العرب

رئيس الهيئة العامة للرياضة يرأس وفد المملكة في اجتماع وزراء الشباب والرياضة العرب
http://almnatiq.net/?p=720804
المناطق - واس

اختتمت في مقر الجامعة العربية اليوم أعمال اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته الثانية والأربعين بالقاهرة.
ورأس وفد المملكة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وكان الاجتماع قد بدأ بكلمة لمعالي وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية رئيس الدورة السابقة الدكتور أشرف صبحي، ثم كلمة مماثلة لرئيس الدورة الحالية السفير والمندوب الدائم للمملكة المغربية لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد التازي، ثم كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واتخذ الاجتماع عددًا من القرارات.
وناقش الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تخللها استعراض نشاط الأمانة الفنية بين دورتي المجلس (41-42)، ثم قدمت وزارة الشباب والرياضة المصرية تقريرًا عن فعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربي لعام 2018، ثم قدمت وزارة الشباب والرياضة بالجمهورية اللبنانية عرضًا عن مؤتمر مستقبل الإعلام الرياضي العربي الأول.
وكان وزراء الشباب والرياضة العرب قد عقدوا أمس اجتماع الدورة الـ63 للمكتب التنفيذي للمجلس، ناقشوا فيه الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، تلاه تقديم وزارة الشباب والرياضة التونسية عرضًا عن فعاليات تونس عاصمة الشباب العربي لعام 2019، كما عُقد اجتماع مجلس إدارة الصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية برئاسة معالي وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية.

 

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