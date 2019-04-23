افتتاح مؤتمر الصيدلة بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية

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افتتح سعادة نائب مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء الطبيب غالب غالب بن حريب بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية المؤتمر الوطني الأول للمستجدات العلاجية ( حلول للتحديات الراهنة ) وذلك خلال الفترة من 22-25 ابريل 2019 م والتي تهدف إلى رفع مستوى الأنشطة العلمية والوعي والتثقيف الصحي لدى كافة شرائح المجتمع .

أوضح ذلك سعادة مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة اللواء الطبيب عطية بن محمد الزهراني مبيناً أن المؤتمر سيناقش عدة محاور وسيعقد على هامشة (3) ورش عمل ومن أبرز المحاور: المعايير الصحية في بدء الدواء المناسب للمريض ، متى يجب أن تقدم المؤسسات الصحية الأدوية الحديثة لمرضاها ، وضمان استمرار السلسلة التموينية للأدوية الأساسية والحرجة ، الشراكة بين المؤسسات الصحية وشركات الأدوية في تقييم المخاطر والمسؤولية المشتركة ، دعم الصناعة الوطنية ،كيفية جعل الدواء أكثر جودة واماناً ،التحول الآلي وتطبيق مفاهيم الصيدلية الذكية ، معايير الصناعة الدوائية الجيدة .

وأضاف اللواء الزهراني أنه سوف يشارك في المؤتمر مشاركين من هيئة الغذاء والدواء والمجلس العلمي للصيدلة والمجلس المهني للصيدلة والجمعية السعودية للصيدلة والجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية وجمعية دوائي وكليات الصيدلة بجامعات المملكة والخدمات الصيدلية بكل من مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض وجدة ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض وجدة ومدينة الملك فهد الطبية ومدينة الملك سعود الطبية ومركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي والمستشفى الجامعي بالرياض والمستشفى الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة .

تجدر الإشارة بأنه تم اعتماد (21) ساعة تعليم طبي مستمر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.