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بلدية محافظة أملج تزيل حظائر الأغنام المخالفة

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بلدية محافظة أملج تزيل حظائر الأغنام المخالفة

بلدية محافظة أملج تزيل حظائر الأغنام المخالفة
http://almnatiq.net/?p=720816
املج - فايز السميري
أزالت بلدية محافظة أملج أمس , عدداً كبيراً من حظائر الأغنام المخالفة الواقعة على طريق أبي بكر الصديق جنوب المحافظة ، وذلك ضمن جهود البلدية للحد من الممارسات العشوائية على الطرق والأراضي الفضاء وإزالة المخالفات ومظاهر التشوه البصري.
وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس ناجي رمضان غبان, أن جهود البلدية في الموقع أسفرت عن إزالة صنادق وعشش وشبوك أغنام , مؤكداً أن البلدية سوف تواصل جولاتها الميدانية لمنع المخالفات ومظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري على الطرق وداخل الأحياء.
وثمن غبان تعاون السكان في الحد من هذه المظاهر السلبية بالإبلاغ عن المخالفات على رقم البلاغات 940 ورقم واتس آب البلدية 0554020155 وحساب البلدية بتويتر.

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