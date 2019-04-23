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نائب أمير منطقة جازان يؤكد ان الرياضة في المنطقة ستشهد تطور في كافة المستويات

نائب أمير منطقة جازان يؤكد ان الرياضة في المنطقة ستشهد تطور في كافة المستويات

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نائب أمير منطقة جازان يؤكد ان الرياضة في المنطقة ستشهد تطور في كافة المستويات

نائب أمير منطقة جازان يؤكد ان الرياضة في المنطقة ستشهد تطور في كافة المستويات
http://almnatiq.net/?p=720823
جازان - فضة عطيف

استقبل  صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، اليوم رئيس نادي حطين بمحافظة صامطة فيصل بن هادي مدخلي، والجهاز الفني والإداري واللاعبين بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري الدرجة الثانية، وتأهلهم إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى ممثلا لأندية المنطقة.
وهنأ سمو نائب أمير جازان رئيس ومنسوبي نادي حطين بهذا الإنجاز المشرف ، مؤكداً سموه إن ماحققه النادي من إنجازات متواصلة دليل على مايزخر به وأندية المنطقة من مواهب متميزة، ستكون رافدا مهما للمنتخبات الوطنية بكل الفئات المختلفة.
وتسلم سموه كأس دوري الدرجة الثانية من رئيس النادي ، مشيرا إلى أن الايام المقبلة ستشهد مزيدا من التقدم بإذن الله لجميع أندية جازان بكافة أنشطتها الرياضية المختلفة، منوهاً بما تحضى  به الأندية الرياضية من دعم ورعاية واهتمام من قبل القيادة الرشيدة ، بما اسهم في رفع مستوى الرياضة وتحقيق المزيد من الإنجازات سائلاً الله تعالى العون والتوفيق لنادي حطين وأندية المنطقةً.
من جانبه أعرب رئيس نادي حطين سعادته الجميع بهذه المناسبة ، ولقاء سمو نائب أمير المنطقة وما استمعوا إليه من توجيهات خلال اللقاء وجرى التقاط الصور التذكارية بعده المناسبة.

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